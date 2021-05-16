Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiği savcıya mı? - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi? Koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı. Silivri'de intihar eden emniyet müdürünü anlatsana?" sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki göstermişti.

Peker'in birilerinin elinde "operasyon elemanı" olduğunu belirten Soylu, "Mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye, tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" ifadelerini kullanmıştı.

PEKER'DEN SOYLU'NUN SÖZLERİNE YANIT: SENİN TAYİN ETTİRDİĞİN SAVCILARA MI TESLİM OLAYIM?"

Sedat Peker bugün yayınladığı 5. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt verdi. Peker, "Senin tayin ettirdiğin savcıya, hakime değil mi? Senin bakanı olduğun İçişleri Bakanlığı'na geleyim değil mi?" dedi.