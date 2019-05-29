Penaltılarda son 10 yılın en düşük gol oranı

ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de 121 penaltı vuruşundan 84'ünün gol olduğu 2018-2019 sezonu, son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan dönem oldu.
Bu sezon maçlarda 121 kez beyaz nokta gösterildi. 2018-2019 sezonu son yıllarda en fazla penaltı kararının verildiği sezon olarak dikkati çekti.
Hakemler, geçen sezon 108, 2016-2017'de ise 114 kez penaltı noktasını gösterdi. 2009-2010 sezonunda ise hakemler 44 kez penaltı noktasına gitti.
En fazla penaltı kaçırılan sezon
İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçirildiği sezonda 121 penaltı vuruşundan 84'ü gol olarak kayıtlara geçti. Penaltıların yüzde 69,4 oranında gole çevrildiği bu sezon son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan sene oldu.
2011-2012'de 73 penaltıdan 52'si gol olmuş ve penaltıların gol olma oranı da yüzde 71,2'de kalmıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda 58 penaltı vuruşundan 49'unda meşin yuvarlak yüzde 84,5 oranında filelerle buluştu.
Son 10 sezonun penaltı vuruşları
Ligde son 10 sezonda toplam penaltı sayısı, bunlardan kaçının gol olduğu ve gol olma oranları şöyle:
|Sezon
|Penaltı
|Gol
|Oran
|2009-2010
|44
|36
|81,8
|2010-2011
|58
|49
|84,5
|2011-2012
|73
|52
|71,2
|2012-2013
|64
|47
|73,4
|2013-2014
|88
|67
|76,1
|2014-2015
|81
|67
|82,7
|2015-2016
|95
|75
|78,9
|2016-2017
|114
|91
|79,8
|2017-2018
|108
|87
|80,6
|2018-2019
|121
|84
|69,4
|TOPLAM
|846
|655
|77,4
Son 10 sezonda en çok penaltı kullanan Fenerbahçe
ve Galatasaray
Son 10 sezonda 34 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de bu periyotta sürekli ligde yer alan ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray 61, Trabzonspor
55, Beşiktaş
53 ve Bursaspor
için 43 kez penaltı kararı verildi.
Bu takımlardan Galatasaray 61 vuruştan 50'sini Fenerbahçe ise 49'unu gole çevirdi.
Tüm penaltı atışları
Son 10 sezonda takımların kazandıkları penaltı sayıları, bunlardan kaçının gol olduğu, gol olma oranı ve sezon başına ortalama penaltı sayıları şöyle:
|Takım
|Sezon
|Toplam
|Gol
|Gol olma oranı
|Ortalama
|Galatasaray
|10
|61
|50
|82
|6,1
|Beşiktaş
|10
|53
|43
|81
|5,3
|Fenerbahçe
|10
|61
|49
|80
|6,1
|Bursaspor
|10
|43
|32
|74
|4,3
|Trabzonspor
|10
|55
|39
|71
|5,5
|Gençlerbirliği
|9
|29
|25
|86
|3,2
|Kayserispor
|9
|32
|27
|84
|3,6
|Medipol Başakşehir
|9
|29
|24
|83
|3,2
|Sivasspor
|9
|36
|29
|81
|4
|Antalyaspor
|9
|39
|28
|72
|4,3
|Kasımpaşa
|9
|48
|33
|69
|5,3
|Gaziantespor
|8
|26
|18
|69
|3,3
|Kardemir Karabükspor
|7
|49
|40
|82
|7
|Eskişehirspor
|7
|34
|28
|82
|4,9
|Konyaspor
|7
|28
|21
|75
|4
|Akhisarspor
|7
|32
|23
|72
|4,6
| Çaykur Rizespor
|5
|36
|24
|67
|7,2
|Osmanlıspor
|4
|18
|14
|78
|4,5
|MKE Ankaragücü
|4
|9
|7
|78
|2,3
| Mersin İdmanyurdu
|4
|21
|16
|76
|5,3
|Manisaspor
|3
|3
|3
|100
|1
|Alanyaspor
|3
|26
|19
|73
|8,7
|Göztepe
|2
|14
|12
|86
|7
|Yeni Malatyaspor
|2
|10
|8
|80
|5
|Kayseri Erciyesspor
|2
|9
|7
|78
|4,5
|Orduspor
|2
|7
|5
|71
|3,5
|Elazığspor
|2
|13
|9
|69
|6,5
|Adanaspor
|1
|5
|5
|100
|5
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|5
|5
|100
|5
|Diyarbakırspor
|1
|4
|4
|100
|4
|Bucaspor
|1
|1
|1
|100
|1
|Denizlispor
|1
|1
|1
|100
|1
|Balıkesirspor
|1
|5
|4
|80
|5
|Samsunspor
|1
|4
|2
|50
|4