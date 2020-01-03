Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi memleketine getirildi

6 saat önce

Pençe-3 harekatı yürütülen Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık'ın (25) cenazesi askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Pençe-3 harekatı yürütülen Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık'ın (25) cenazesi askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Irak'ta şehit olması sonrası cenazesi ailesinin yaşadığı İstanbul'a götürülen Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İkitelli'deki Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla Tokat Havalimanı'na ulaştırıldı.

Şehidin uçaktan askerlerce alınan naaşı bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konularak baba ocağı Almus ilçesine götürüldü. Şehidin ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi.

Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirilen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit Işık'ın cenazesi yarın kentin Almus ilçesinde toprağa verilecek.

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık'ın cenazesi memleketine getirildi

Berkay Şahin, Tokat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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