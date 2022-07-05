Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti gerçek oldu: Adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti gerçek oldu: Adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi

05.07.2022 14:47

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, adının bir çocuk yetiştirme yurduna verilmesini vasiyet etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Özgül'ün adının Isparta'da yetiştiği yurda verildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne adını verdiklerini duyurdu.

Şehit Enes Özgül'ün duyanları hıçkırıklara boğan vasiyeti gerçekleştirildi, adı yetiştiği yurda verildi

BAKAN, TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI

Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti, tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı. Özgül operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyette, isminin bir çocuk yetiştirme yurduna verilmesini talep etmişti.

Şehit Enes Özgül'ün duyanları hıçkırıklara boğan vasiyeti gerçekleştirildi, adı yetiştiği yurda verildi
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Kaynak: DHA

Isparta, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti gerçek oldu: Adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi - Son Dakika

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