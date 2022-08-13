Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki , Vali Osman Hacıbektaşoğlu , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak , kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Piyade, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi - Son Dakika

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