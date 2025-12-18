2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu
18.12.2025 13:20  Güncelleme: 13:45
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu
Pendik'te 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K, Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca asılı olarak bulundu. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, ilk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi.

Pendik'te 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs, mezarlıkta kıyafetleri çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KIYAFETLERİ ÇIKARILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler üzerindeki kıyafetler çıkarılmış halde bir ağaca boynundan bağlı olarak bulunan cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Y.K'ya ait olduğu belirlendi.

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp olay yerine gelen Y.K'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Y.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İlk değerlendirmelerde olayın şüpheli ölüm kapsamında ele alındığı belirtildi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Pendik, Suç

Son Dakika 3-sayfa 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    tipine bksana yrramın ne bok yedide sallandırdılar 1 15 Yanıtla
  • Mustafa POLAT Mustafa POLAT:
    Taylan Özgür keşke o keskin bakışlarından ülkece istifade edebilsek. Siyasileri, Kriminal tipleri, sahte imamları bir çırpıda anlayabilsek. Allah’ın sana özel kıldığı bu mucizeyi aman kaybetme. 3 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    insanı yaratan Allah’tır herkesi fabrikadaki gibi aynı kalıptan çıkartmıyor kimisine güzellik verir, kimisi doğuştan engelli olur, kimisine yakışıklılık verir insanların tipine bakarak yargılamak hatadır. Türk filmlerine de bir bakın ordaki kötü adam karekterindeki kişilerin gerçek yaşamlarına bakın yada yeşil yol filmini izleyin hangi sıfattan hangi karaktere sahip vicdana sahip insanın çıkacağını bilemezsin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
