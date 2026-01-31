Pendik'te Midibüs TIR'a Çarptı - Son Dakika
Pendik'te Midibüs TIR'a Çarptı

31.01.2026 18:19
Kurtköy'de midibüsün park halindeki TIR'a çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

TUR MİDİBÜSÜ TIRA ARKADAN ÇARPTI

İstanbul'un Pendik ilçesinde yürekler ağza geldi. Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16: 30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
