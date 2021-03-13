Perde İstiklal Marşı için açıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına sahnelenen İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyun izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması amacıyla 1921'de Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen şiir yarışmasına 724 şiir katılmış, kazanana para ödülü verileceği için Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, yarışmaya katılmak istememiştir. Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklal Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur. O günden bu yana tam 100 yıldır Türk milletini gururlandıran İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsü, Büyükşehir Belediyesi Şhir Tiyatrosu tarafından sahneye taşındı.

Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler'in yaptığı İstiklal Yola Mehmet Akif adlı oyunun prömiyeri Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünün anlatıldığı oyunda, Ankara'nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergahı arasında geçen olaylar, tiyatrocuların mükemmel performasıyla sergilendi. Oyunda Mehmet Akif'i Suat Onur Çalık, Hamdullah Suphi'yi Aykan Yılmaz, Mustafa Kemal'i Günay Yunus Güney canlandırdı. Mehmet Eren Topçak 1. Mebus, Osman Murat Erten 2.Mebus, Volkan Yıldız 3. Mebus, Faruk Oğur 5.Mebus, Behlül Seçkin Kaymaz 6.Mebus, Serdar Soyer Hasan Basri Çantay ve Uğur Serener de Meclis Başkan Vekili olarak 100 yıl önce yaşananları aynı duyguyla izleyiciye aktardı.

İzleyicileri hem duygulandıran hem de gururlandıran oyun sonunda sahleye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sergiledikleri performans nedeniyle tüm oyuncuları tebrik etti. - BURSA