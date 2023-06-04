Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş genel başkanlığa yeniden aday olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası HDP'de de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, 'Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum" sözleri büyük ses getirmişti.

PERVİN BULDAN VE MİTHAT SANCAR, EŞ BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAK

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Medya Haber TV'de katıldıkları programda, partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını açıkladı.

Buldan ve Sancar programdaki ifadeleri HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Buldan'ın ifadeleri şöyle: "Hedefimize ulaşamadık, bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Bu tabii ki bir özeleştiri konusudur. Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir.

Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence.

"Herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım

Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım."

"Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar"

"Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık" diyen Sancar ise, şunları kaydetti:

"Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik.

Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş'ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra'ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak'ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi."