Üye Girişi
Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı - Son Dakika

Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı

19.01.2022 17:42

Şiddetli kar yağışı Gaziantep'te hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede kapanan yolları açma çalışmaları devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklar mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı. O anlara ilişkin görüntüler Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Şiddetli kar yağışı Gaziantep'te hayatı olumsuz etkilerken pek çok kişinin yollarda mahsur kalmasına neden oldu. Ekipler kapanan yolları açma için var gücüyle mücadele ederken Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Bölgeye iki helikopter gönderen Bakanlık, mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı.

Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı

"MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KUMANYA ULAŞTIRILIYOR"

Konuyla ilgili MSB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana-Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca toplu taşıma araçları da seferlerini durdurdu. Kendi araçlarıyla evlerine ulaşmak isteyenler büyük güçlük yaşadı. Birçok kişi de yürüyerek evlerine ulaştı.

Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Gaziantep-Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan tırların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı

VALİ GÜL: TEDAVİYE İHTİYACI OLAN HEMŞERİLERİMİZE ULAŞIYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki son duruma ilişkin şunları söyledi: "Yaklaşık 24 saat içinde 45-50 santimetre kar yağdı. Bu bizim alışkın olmadığımız yağış miktarı, ayrıca da çok fazla. Antep'te büyük araç trafiği çok fazla. TIR'lar kamyonlar ana yolda kaymalar oldu, devrilmeler oldu. Yol trafiğe kapandı. 7/24 açık olan kriz merkezimiz var. Hastaları, çocukları, 112'ye ulaşanları AFAD, Jandarma, emniyet aracılığı ile kurtardık. Kumanya başta olmak üzere diğer ihtiyaçları giderdik. Bugün yağış çok azaldı. Yaklaşık 1900'e yakın araç kurtardık. 2900'e yakın da kişi kurtardık. 9 bin civarında kumanya dağıtıldı. Herkese ulaştık, tüm vatandaşlarımızdan haberdarız, hepsini takip ediyoruz. TIR'lar yan yatıp yolu kapattığı için birden, ikiden fazla iş makinesinin çalışma ihtimali yok. Biraz sabırla mücadele edilmesi gereken afetle karşı karşıyayız. 186 kişiyi sağlık kuruluşlarına sevk ettik. Sağlık tedavisine ihtiyacı olup da alamadığımız hiçbir hemşerimiz yok."

YORUMLAR
500

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı - Son Dakika


Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı         
17:46
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement