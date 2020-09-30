Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Petrol fiyatları Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin talep üzerindeki baskının gevşemesini geciktireceği endişeleriyle düşerken, ABD'deki yeni teşvik paketinin yarattığı iyimserlikle hafif toparlanan altın fiyatları, yatay hareket ediyor.

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Petrol fiyatları Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin talep üzerindeki baskının gevşemesini geciktireceği endişeleriyle düşerken, ABD'deki yeni teşvik paketinin yarattığı iyimserlikle hafif toparlanan altın fiyatları, yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın baskıdan sıyrılmaya çalışıyor" başlıklı analizinde, "Dolardaki güçlü görünüm nedeniyle destek bulmakta zorlanan ons altın üzerindeki baskı devam ederken buna karşın geri çekilmelerin 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1,847 doların üzerinde karşılanmasını pozitif buluyoruz" dedi ve ekledi:

"Kaldı ki, 1,870 doların aşılmasının da daha pozitif bir eğilim yarattığını düşünüyoruz. Mevcut durumda 1,900 dolar ana hedef olmakla birlikte gün içinde 1,889 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. "ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Başkan Adayı Joe Biden arasındaki televizyon tartışması anket sonuçları hakkında daha net bir fikir vereceği için altın üzerinde de hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. "Diğer taraftan Demokratların üzerinde çalıştığı 2.4 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanması durumunda değerli metallerin artacak likiditeden olumlu etkilenmesini bekleriz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.46 artışla 41.56 dolar,Batı Teksas yüzde 0.87 artışla 39.64 dolar,altın yüzde 0.73 düşüşle 1,883.67 dolar,gümüş yüzde 2.61 düşüşle 23.66 dolar,bakır yüzde 0.24 düşüşle 6,611.00 dolar,platin yüzde 0.61 düşüşle 881.46 dolar,paladyum yüzde 0.63 artışla 2,334.75 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 472 liraya, çeyrek altın 772 liraya, Cumhuriyet altını da 3,073 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler analizinde, kıymetli metallerde "pozitifliğin sürdüğü" belirtilerek, şöyle denildi: "ABD teşvik paketi için tarafların anlaşacağına dair beklentinin artmasının ardından, piyasalar hafta başından beri pozitif bir rüzgarı arkasına aldı. "Altın, dünkü seansa 1,881 dolar/ons seviyesinden başlarken, 1,900 dolar/ons direncine kadar uzandığı bir günü yaşadı. "Dünün kritik gelişmesi, Donald Trump ve Joe Biden arasında gerçekleşen seçim münazarasıydı. Taraflar arasındaki gerginliğin yüksek tonda devam ettiği programda, münazaranın da kesin bir galibinin olduğunu söylemenin zor olduğu bir program yaşandı. Gerçekleşen bu sert tonlu tartışma, teşvik paketine dair anlaşmanın da seçim sonrasına kalacağına dair kaygıları artırmış oldu. "Altın ise 1,897 dolar/onsla günü yeşilde kapatmayı başararak yüzde 0.84 kazancı hanesine yazmış oldu.  "Gümüş ise dün de toparlanma gayesinde hareket ederek, 24 dolar/onsun üzerine geri döndüğü bir günü yaşadı. 23.67 dolar/onstan başladığı seansı, 24.17 dolar/onstan tamamlarken yüzde 2.09 kazancı hanesine yazdı."Platin, 883 dolar/onstan başladığı günü 888 dolar/onstan seansı tamamlarken, yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum, gümüşün ardından günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 2,270 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, 2,315 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 1.98 kazancı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,727 kg altın, 4,289 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Petrol, Ons, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi

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