Petrol Ofisi Sosyal Lig'e Muse Creative Awards'ta 13 ödül - Son Dakika

Dünyada futbolseverlerin heyecanla takip ettikleri "fantezi futbol" oyununu Türkiye'ye taşıyan Petrol Ofisi Sosyal Lig, hem uygulama olarak hem de yürütülen iletişim çalışmalarındaki başarıları ile MUSE Creative Awards'ta, 5 gold, 7 silver ve 1 de platinum olmak üzere 13 farklı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alanının en önemli uluslararası platformlarından International Awards Associates'ın düzenlediği MUSE Creative Awards'ta, farklı sektörlerde faaliyet gösteren markaların reklam, pazarlama, dijital medya gibi alanlarda gerçekleştirdiği yaratıcı fikirler ve tasarım çalışmaları değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Türkiye'nin önde gelen spor yorumcularından Ceyla Büyükuzun, Merve Toy, Emek Ege, Mehmet Ayan, Okay Karacan ile Uğur Karakullukçu'nun yanı sıra ünlü YouTuber Educatedear'ın da yer aldığı Sosyal Lig iletişimindeki dijital medya projeleri, sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirildi.

MUSE Creative Awards'da bu yıl, aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Singapur, Avustralya, İtalya, Almanya, Türkiye, Çin, Kıbrıs, Polonya, Avusturya, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Bahamalar, Tayvan ve İsviçre'nin de bulunduğu 50 ülkeden 3 bin 820 başvuru değerlendirildi.

Farklı disiplinlerden 48 iş profesyonelinden oluşan jüri, Petrol Ofisi Sosyal Lig'i; Social Media (Social Media Campaign), Video (Celebrity/Fan), Video (Lifestyle), Mobile App (Games), Strategic Program (Mobile Campaign) kategorilerinde gold ödüle layık buldu.

Söz konusu futbol oyunu ayrıca, Integrated Marketing (Integrated Marketing Campaign, Integrated Mobil Experience, Integrated Marketing Materials, Social Media), Content Marketing (Branded Content), Social Media (Game/Contest) ve Video (Sports) kategorilerinde de Silver ödüle uzandı. Sosyal Lig ayrıca, Strategic Program (Digital Marketing Campaign) kategorisinde ise Platinum ödülü kazandı.

"Dijital platformları da en etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, Türkiye akaryakıt sektörü liderinin, dijital platformları da en etkin ve yaratıcı bir şekilde kullandığına ve Sosyal Lig başarısının da bunun en büyük örneği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız geliştirmeler ve iletişim çalışmaları doğrultusunda her geçen gün daha da yoğun ilgi gören Petrol Ofisi Sosyal Lig'de oyuncu sayısı, geçen yıla oranla iki kat arttı. Dolayısıyla iletişim başarımızın doğrudan sahaya yansıdığını doğrudan görmek, bizler için mutluluk verici. Bu alanda elde ettiğimiz başarılar da MUSE Creative Awards'ta olduğu gibi, uluslararası prestije sahip birçok ödül ile taçlandırılıyor. Nitekim MUSE Creative Awards özelinde, 2020 yılında aldığımız ödül sayısını da bir önceki yıla oranla iki katından fazlasına taşımamız da oyuncu sayımızdaki artış ile benzer bir bağ kurmuş oldu. Aldığımız ödüllere 13 farklı dalda yenilerini eklemek, bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu."

"Kazananların takdiri gerçekten hak ettiklerine eminiz"

MUSE Creative Awards sonuçlarını değerlendiren IAA Üst Yöneticisi (CEO) Kenjo Ong ise, "Yeteneklerin zirveye tırmanması her zaman olağanüstü bir duygu yaratır. IAA'ın yetenekleri ödüllendirmek için bir platform olarak hizmet etmesi bizim için büyük bir onur. Kıyasıya rekabet ve titiz değerlendirme süreci göz önüne alındığında, kazananların takdiri gerçekten hak ettiklerinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.