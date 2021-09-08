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Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı

08.09.2021 15:16
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı, System.String[]

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya'da açıldı.

PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya'da açıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergiliyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, kentin dış mekan süs bitkiciliğinin öncü şehirlerinden olduğunu ve daha da iyi bir konuma doğru ilerlediğini söyledi.

Sakarya'da yeşile ve çevreye verilen önemden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yavuz, "Şehrimizde yeşil alanlar artıyor, doku kültürü laboratuvarı da kuruldu. Yeşili korumak ve artırmak, çevreye dönük yatırım yapmak çok kıymetli." dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de fuarın önemli bir misyonu olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Her yıl daha güzel olduğunu görüyorum. Sakarya'nın süs bitkiciliğinde daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Sakarya dış mekan ve süs bitkiciliği alanında lokomotif şehir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise dış mekan ve süs bitkiciliği konusunda kentin, yetişmiş insan ve ekipman gücüyle üretim sahası olma yolunda olduğunu kaydetti.

Fuarın bu yıl yeni bir yapıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Yüce şöyle devam etti:

"Süs bitkiciliği üretimi, tüm dünyada çok ciddi ve büyük bir piyasa. Çin ve Avrupa sektörde lider durumda. Ülkemizin de ciddi anlamda ihracatı var. Özellikle dış mekan süs bitkiciliği konusunda gerek bulunduğumuz coğrafyaya gerek Türk Cumhuriyetlerine gerekse Avrupa'ya satış yapabileceğimiz boş bir alan var. Üretim geliştirilip desteklendiği takdirde biz çok rahat bir şekilde Avrupa'ya Türkiye olarak ihracatı üstlenebiliriz. Özellikle son yıllarda ağaç grubu bitkileri Avrupa'da azaldı. Türkiye ile anlaşma ve ikili çalışma yapmak isteyen birçok firma var. Bu anlamda Türkiye çok ciddi bir üretim yapabilir. Elimizdeki ekolojik ve teknik avantajları kullanabilirsek mevsimlik çiçek, kesme çiçek ve ağaç grubu bitkilerinin çok ciddi üretim sahası olabiliriz. Şu anda 12 bin dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılıyor."

Yüce, Sakarya'nın dış mekan ve süs bitkiciliği alanında "lokomotif" şehir olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin avantajlarını sektörde lider olmak için kullanacağız." dedi.

Programın misafiri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel yönetimlerin şehirleri yeşile bezemek, ağaçlarla süslemek gibi hedefleri olduğundan bahsederek, "Bu fuar, yeşile önem veren kurumlar için çok büyük önem taşıyor. Burada çok büyük bir birliktelik var. Tarım AŞ bünyesinde fide ve fidan dağıtımları yapıyoruz. İhracat alanı oluşturduk. Şehrimizin peyzajlarını kurum olarak kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Sakarya özelinde bu fuarın şehre bir ufuk ve vizyon katacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Sakarya dış mekan süs bitkisi üretiminde ülkede lider pozisyonda"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise AA muhabirine, fuara yurt içi ve dışından toplam 200 firmanın katıldığını aktararak seneye uluslararası katılımın artması hedeflediklerini söyledi.

Sakarya'nın dış mekan süs bitkisi üretiminde ülkede lider pozisyonda olduğuna dikkati çeken Altuğ şunları kaydetti:

"Birçok firmamız bu konuda üretimlerini, ticaretlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu fuarın burada olması kadar doğal bir şey yok. Bu alanı sadece senede 4 gün değil, sürekli kullanmak istiyoruz. Başka fuarların organizasyonu için uygun bir yer. İş makineleri ve outdoor fuarı gibi düşüncelerimiz var. En kısa zamanda şehir olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası da hep bu işlerin bir kenarından tutan bir kurumdur. Ben de bu kurumun başında olarak hem bu fuara hem de bundan sonra burada yapılacak diğer fuarlara destek verme niyetindeyim."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti ve alandaki stantları gezerek ürünleri inceledi.

Açılış törenine AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı

Milletvekili, Sakarya, Türkiye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


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