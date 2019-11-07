PFDK'dan Sergen Yalçın'a 4 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 50 bin TL, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 4, Kasımpaşalı oyuncu Veysel Sarı'yı ise 3 maçla cezalandırdı.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:



"Kasımpaşa'nın, 03.11.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı E, kapalı C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Kasımpaşa sporcusu Veysel Sarı'nın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Kasımpaşa görevlisi Uğur Zorçelik hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Aynı müsabakada Kasımpaşa sporcusu Ramazan Köse hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 03.11.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Sergen Yalçın'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu Sergen Yalçın hakkında tedbire uymama eylemi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Beşiktaş'ın, 02.11.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın, 01.11.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün 114, 115, güney tribün 119, 115, kuzey tribün 106, 107, 206, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Çaykur Rizespor'un 01.11.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 418, 419 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 02.11.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 03.11.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fenerbahçe'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un resmi twitter hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Trabzonspor idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Adanaspor'un, 02.11.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası ve güney maraton üst I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Ümraniyespor Kulübü'nün, 02.11.2019 tarihinde oynanan Menemenspor - Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına



Eskişehirspor Kulübü Antrenörü Zafer Şahin'in 03.11.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Osmanlıspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL