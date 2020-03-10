Pınar Karşıyaka'nın yarı final günü - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın yarı final günü

7 saat önce

ŞAMPİYON olarak tarihinin Avrupa'daki ilk kupasını kaldırmayı hedeflediği FIBA Europe Cup'ın çeyrek final ilk maçında Kiev Basket'i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden Pınar Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka'nın yarı final günü, System.String[]

ŞAMPİYON olarak tarihinin Avrupa'daki ilk kupasını kaldırmayı hedeflediği FIBA Europe Cup'ın çeyrek final ilk maçında Kiev Basket'i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden Pınar Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekibe yarı finale adını yazdırmak için rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 18 sayının altında mağlubiyet yetecek.

Europe Cup'ta grup aşamasından itibaren üst üste 12 maçtır kazanan Karşıyaka elemeler dahil Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 15 maçta 14 galibiyet elde etti. Avrupa'da son 9 yılda 7'nci kez çeyrek final aşamasını gören Karşıyaka, yarı finale çıktığı takdirde Eurochallenge Cup'ta final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra ilki başaracak. Kaf-Kaf kupada son 4 takım arasına adını yazdırırsa yarı finalde Almanya'nın Medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Final yolunda yarı final maçları 25 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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