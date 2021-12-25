Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi (3) - Son Dakika

BAKAN GÜL: ADLİ VE HUKUKİ YAPILMASI GEREKEN YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş'i Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Asiye'yi tedavi için Antalya'ya uğurlayan Bakan Gül, "Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.

Adalet Bakanı Gül, dün gece Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş'i kentte tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Asiye'nin yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi: "Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanı'mız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye 'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız." dedi.Adalet Bakanı Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız" diye konuştu.Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, ziyaret ve ilgisinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti.Bakan Gül, ziyaretinin ardından Antalya'ya gönderilen Asiye'yi hastaneden uğurladı.

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