Son Dakika Haberleri: PKK'nın İstanbul'daki Hain Planı Çökertildi

PKK'nın İstanbul'daki Hain Planı Çökertildi

32 dakika önce

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul'u kana bulamaya hazırlanan 2 PKK/KCK'lı terörist yakalandı.

PKK'nın İstanbul'daki Hain Planı Çökertildi, System.String[]
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul'u kana bulamaya hazırlanan 2 PKK/KCK'lı terörist yakalandı. Şahısların üzerinden Suriye pasaportu ve kimliği çıktı. Bölücü terör örgütü PKK'nın yerel seçimler öncesi kanlı saldırılar düzenleyerek seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptığı kaos planı bozuldu. Edinilen bilgilere göre, alınan istihbarat raporundan yolan çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 teröristi takibe aldı. Mersin'den yolcu otobüsüyle kente sızan teröristler, 13 ve 14 Mart'ta İstanbul Kartal ve Pendik'te 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Örgütün dağ kadrosuna katılıp bomba ve silahlı eğitim aldıktan sonra verilen talimatla saldırı için İstanbul'a gönderilen Arif A. ve Şakir .A. adlı 2 PKK'lının üzerlerinden Suriye kimliği ve pasaportu çıktığı öğrenildi. Seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptıkları kaos planı bozulan örgüt üyelerinin, emniyette susma haklarını kullandıkları belirtildi. Teröristler, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

PKK, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz? Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'nın İstanbul'daki Hain Planı Çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]