PKK propagandası yapan 9 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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PKK propagandası yapan 9 kişi serbest bırakıldı

17.06.2022 16:03
PKK propagandası yapan 9 kişi serbest bırakıldı

Kadıköy'de geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen izinsiz etkinlikte bölücü terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı lehine slogan attıkları gerekçesi ile yakalanan 9 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.

Kadıköy'de geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen izinsiz etkinlikte bölücü terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı lehine slogan attıkları gerekçesi ile yakalanan 9 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bursa'nın Gemlik ilçesine gitmek üzere 12 Haziran Pazar günü Kadıköy'de toplanarak izinsiz gösteri düzenleyen bir grup arasından bazıları, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı. Bölücü faaliyetler nedeniyle haklarında soruşturma açılan bu kişilerin yakalanması için dün il genelinde 10 ayrı ilçede 11 adrese operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda 9 örgüt yanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çeşitli örgütsel dokümanların ve 3 kiloya yakın uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 9 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu bugün sona erdi. TEM Şubeden adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı savcılıktan serbest bırakıldı. Üç zanlı ise adli kontrol şartı ile salıverildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadıköy, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK propagandası yapan 9 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK propagandası yapan 9 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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