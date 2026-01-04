Polatlı'da Haşere İlaçlaması Sonrası Zehirlenme - Son Dakika
Polatlı'da Haşere İlaçlaması Sonrası Zehirlenme

Polatlı'da Haşere İlaçlaması Sonrası Zehirlenme
04.01.2026 18:39
Polatlı\'da Haşere İlaçlaması Sonrası Zehirlenme
Polatlı'da haşere ilaçlaması sonrası 1'i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde müstakil evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 1'i çocuk 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki müstakil evde oturan tarım işçisi yabancı uyruklu aile, gece saatlerinde evde haşere ilaçlaması yaptı. Aile sabah saatlerinde rahatsızlandı.

HAŞERE İLAÇLAMASI SONRASI HASTANELİK OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri ise evde incelemede bulundu. Ardından evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

