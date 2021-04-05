Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1) - Son Dakika

Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1)

05.04.2021 13:41

Farklı sanat dallarındaki becerileriyle dikkati çeken polis memuru Boray Yenipazar, yeteneklerini "konsept tasarımcısı" olarak görev yaptığı ve dünyadaki üç merkezden biri olan Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezinde operasyon alanlarının elle çizimlerini yaparak sergiliyor.

Farklı sanat dallarındaki becerileriyle dikkati çeken polis memuru Boray Yenipazar, yeteneklerini "konsept tasarımcısı" olarak görev yaptığı ve dünyadaki üç merkezden biri olan Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezinde operasyon alanlarının elle çizimlerini yaparak sergiliyor.

İzmir'de 1975'te dünyaya gelen Yenipazar, 1999'da Türk Polis Teşkilatına katıldı ve Emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptı.

Yenipazar, hiçbir eğitim almadan yaptığı kara kalem, tükenmez kalem, pilot kalem ve yağlı boya resim çalışmaları ve pul tasarımları ile kaligrafi, minyatür maket, naht ve ahşap oymacılığı gibi birçok sanat dalında ortaya koyduğu eserleriyle dikkati çekti.

İlk resimleri Çevik Kuvveti Şubesinin duvarlarını süsledi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenipazar, ilk resim çalışmalarına 1999'da polislik mesleğine adım attığı İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde başladığını söyledi.

Burada kendisine verilen imkanlar doğrultusunda 250-300 civarında yağlı boya resim yaptığını belirten Yenipazar, resimlerin Şube Müdürlüğünün duvarlarına asıldığını bildirdi.

Yenipazar, ilk sergisini 2000'de İstanbul'da açtığını belirterek "Sergilerimin çoğunu Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde, Polis Haftası'nda açtım. Bir polis memurunun neler yapabileceğini insanlara göstermek istedim." dedi.

Yağlı boya çalışmalarından önce yakın çevresindeki kişilerin kara kalem portrelerini yaptığını ifade eden Yenipazar, gezdiği sergiler ve tanıştığı sanatçılardan etkilenerek kendi çabasıyla bu aşamaya geldiğini kaydetti.

Şüphelilerin robot resimlerini çizerek yakalanmalarını sağladı

Yeteneğini robot resim çiziminde kullanmak için bu alanda uzmanlık aldığını belirten Yenipazar, ardından 2003'te Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde kimlik tespit personeli olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Yenipazar, şöyle devam etti:

"2003-2007 yıllarında İstanbul'da meydana gelen birçok önemli olayın faillerinin robot resim çizimlerini yaptım. Aynı zamanda, kafatasından kimliklendirme ve yeniden yüzlendirme konusunda adli tıptan özel eğitim aldım. Emniyet Teşkilatında o dönem bu konuda görev yapan tek personeldim. Adli tıpla ortak çalışma içinde kimliği belirsiz kişilerin yüzlendirmesini yaptım. Robot resim çizimi yapmam, benim için hem büyük tecrübe oldu hem de birçok önemli olayda bilirkişi olarak görev aldım. Önemli olayların aydınlatılmasında çok faydam oldu."

Daha sonra şark görevi için Malatya'ya gittiğini belirten Yenipazar, burada görev yaptığı dönemde tükenmez kalemle nasıl resim yapıldığını göstermek amacıyla sergi açtığını söyledi.

Tükenmez kalemle yapılan resimlerde silgi kullanamamanın ve gölgelendirme yapmanın zorluğuna dikkati çeken Yenipazar, tükenmez kalemle ilk olarak 7 tane at resmi yaptığını söyledi.

Yenipazar, Malatya'daki görevi süresince kentin tarihi mekanlarının resimlerini, daha sonra da minyatür maketlerini yaptığını belirterek, bu çalışmalarının ilgi çektiğini ifade etti.

30 kilo kayısı ve 10 kilo çekirdeğinden Atatürk silüeti dikkat çekti

O dönem Malatya'nın meşhur kayısısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyan bir çalışmaya imza atmak istediğini belirten Yenipazar, "30 kilogram Malatya kayısısı ve 10 kilogram çekirdeğinden Atatürk portresi yaptım. Onu sergilemek, oraya böyle bir sanat eseri bırakmak benim için gurur vericiydi." dedi.

Dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran'ın teşvikiyle pilot kalemle gravür tekniğiyle resimler yapmaya başladığına değinen Yenipazar, "Elimin yettiği ne kadar sanat dalı varsa kendimce bunları yapmaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Yenipazar, şark görevinin ardından Ankara'da İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığında çalışmaya başladığını belirterek, buradaki görevi süresince Osmanlı döneminde faaliyet gösteren polis karakollarını gravür tekniğiyle çizdiğini ve bunların minyatür maketlerini yaptığını söyledi.

Pul tasarımlarıyla ülkeye ödüller kazandırdı

Bir süre sonra da pul tasarımıyla ilgilenmeye başladığını ifade eden Yenipazar, başvurduğu PTT'den bu konuda bir davet aldığını dile getirdi.

Yenipazar, 2017'den bu yana pul tasarladığını belirterek, şunları söyledi:

"Pul, bir kültürdür, geleceğe sanat yönünden kalacak çok önemli bir mirastır. Çizdiğim pulların manevi değeri çocuklarım ve kendim için çok önemli. Çocuklarımın ya da torunlarımın 'Babamın ya da dedemin pul müzesinde tasarladığı pullar var' demeleri çok güzel bir olay. 2017'de ilk pulum çıktı. O günden bu yana da 22 pulum yayımlandı. Bu pullar arasından iki tanesiyle Türkiye Cumhuriyeti adına 2017 (Kars Kalesi) ve 2018'de (Edirne/Uzunköprü) Avrupa Pul Yarışması'na katıldım. 2017'de 58 ülke arasından, 2018'de ise 52 ülke arasından birinci olarak Türkiye'mize Avrupa Şampiyonluğu getirdim. PTT, üst üste iki yıl 'Avrupa'nın En İyi Pulu Ödülü'nü aldı. Gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti adına böyle bir ödülü kazandırmak hayatımda önemli bir nokta olarak kaldı."

Yeteneklerini sanal operasyon alanlarının tasarımlarında kullanıyor

Yaklaşık 3 yıldır Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezinde görev yaptığını bildiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Buranın bir özelliği var. Dünyadaki 3 merkezden biri. Burası için eğitimli bir personele ihtiyaç vardı. Benim yeteneklerim göz önünde bulundurularak buraya personel olarak seçildim. Operasyonel birimlerimiz, SATEM'de sanal ortamda operasyon eğitimleri alıyor. Buraya geldiğimde bilgisayar üzerinde hazırlanan bu sanal operasyon alanlarının çizimleri, modellemeleri, karakter ve konsept tasarımlarıyla ilgili eğitim aldım. Ben burada konsept tasarımcısıyım. Operasyon alanlarını elle çiziyorum, arkadaşlara veriyorum, onlar da senaryoya dönüştürüp modellemesini yapıyorlar."

Sanatsal çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yenipazar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda hayatını kaybeden 51 şehidin kara kalem portrelerini, bu yıl düzenlenecek anma programına yetiştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1)
Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1)
Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1)
Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1)

Özel Harekat, Polis Memuru, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis memuru sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor (1) - Son Dakika


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