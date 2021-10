DESTİCİ: KILIÇDAROĞLU'NUN, ELİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİ YETKİLİLERLE PAYLAŞMASI LAZIM - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Eğer Kılıçdaroğlu'nun kastettiği bu siyasi cinayetler ya da toplum önderlerinden bazılarına suikast yapılacağı ile ilgili elinde somut bir bilgi, belge varsa bunu yetkililerle paylaşması lazım. Kamuoyu ile paylaşabileceği kadarını kamuoyu ile paylaşması lazım. Ama elinde bir bilgi olmadan bunları söylüyorsa bu da Türkiye'ye zarar verir' dedi.

BBP lideri Destici, Eskişehir'de kardeşi Mücahit Destici'nin 65 yaşında hayatını kaybeden kayınvalidesi Nadire Terli'nin cenazesine katıldı. Gökmeydan Mahallesi Ziya Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' söylemini eleştirdi. Bu tür açıklamaların Türkiye'ye zarar vereceğini belirten Destici, 'Siyaseti kızıştırmak ve siyaseti kamplaştırma noktasında daha da tetiklemek için maalesef CHP genel başkanı başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan ve onun çevresindeki muhalefet partilerinin genel başkanlarından farklı söylemler, akıl almaz temelsiz söylemler duyuyoruz. Bunlardan en sonuncusu da sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de siyasi cinayetler işlenebileceğini ve Türkiye'de toplumsal olaylar yaşanabileceğini ifade etti. Bunu da neye dayandırdı' Bunu sayın Cumhurbaşkanının, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra yönetimi devretmemek için bunları yapacağı vurgusu var. Tam böyle net açıklamasa da kastettiği bu. Bunu anladık, bunu biliyoruz. Ama Türkiye'nin demokrasi geleneğinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemesi şahsen kendisine de başında bulunduğu siyasi partiye de Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır. Evet, bugüne kadar Türkiye'de darbeler olmuştur, milli iradeye bu anlamda saldırılar olmuştur, milli iradenin gasp edildiği dönemler olmuştur ama hiçbir zaman Türkiye'yi yöneten bir siyasi partinin seçimi kaybettikten sonra iktidarı devretmeme gibi seçimi kaybettikten sonra bırakmamak gibi bir tavrı hiç olmamıştır. Bundan sonra da olmaz? dedi.

'TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR'

Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' söylemine yönelik elindeki bilgileri paylaşması gerektiğini ifade eden Destici şunları söyledi:

'Elinde somut bir bilgi, belge varsa bunu da yetkililerle paylaşması lazım. Kamuoyu ile paylaşabileceği kadarını kamuoyu ile paylaşması lazım. Ama elinde bir bilgi olmadan bunları söylüyorsa bu da Türkiye'ye zarar verir. Sırf siyasi ortamı germek, cumhurbaşkanını, Cumhur İttifakı'nı zora sokmak ve bu anlamda milleti ayrıştırarak, kamplaştırarak buradan siyasi bir kazanç elde etmek istiyorsanız bu size de yakışmıyor, başında bulunduğunuz partiye de yakışmıyor, Türk siyasetine ve demokrasisine de yakışmıyor. Bizim suhulete, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. 2023'te seçim zamanı geldiğinde milletimiz sandığa gider ve kimi tercih ederse Cumhurbaşkanlığı makamına da o oturur. Türkiye'yi de o yönetir, meclis de ona göre şekillenir ve yasalar da ona göre çıkartılır. Bu sistemdeki durum bu. Sistemi değiştireceklermiş, 5'li, 6'lı bir araya gelmeler, toplanmalar var. Bu da ancak milletin oyu ile olur. Partiler ya da partilerin genel başkanları istedikleri için olmaz. Millet 2023'te hangi kararı verirse o yapılır.'

'MUHALEFET ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜREMEZ'

Muhalefetin meclisteki çoğunluğuna göre ülkeyi seçime götüremeyeceğini ifade eden Destici, Türkiye'nin seçim tartışmalarına çok erken girdiğini söyledi. Muhalefetin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyük şehirleri kazanması ile hemen seçimi Türkiye'nin gündemine soktuğunu kaydeden Destici, 'Türkiye'de sistem değişti ve artık yönetimde istikrar sağlandı. 5 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, Türkiye'yi 5 yıllığına yönetecek. Bunu hala ya kavrayamadılar, idrak edemediler ya da bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Halbuki bu sistem değişikliği de milletin oyu ile oldu. Yüzde 52 milletin oyu ile oldu. Uzaydan falan gelmedi, gökten zembille inmedi ya da 3-5 kişi oturup biz Cumhur İttifakı'nın genel başkanları karar vermedik. Millete gittik, milletin yüzde 52 oyu ile belirlendi. Bir kere herkesin, her siyasi partinin, her siyasi parti genel başkanının milletin bu tercihine saygı duyması lazım. Mecliste de Cumhur İttifakı'nın bariz bir çoğunluğu var. Hal böyleyken muhalefet ülkeyi seçime götüremez. Meclis yolu ile de götüremez çünkü 360 oy gerekiyor ki şu anda muhalefetin 340-350 civarında bir oyu var. Hal böyleyken her gün seçim, her gün sistem tartışması gerçekten Türkiye'yi yoruyor ve Türkiye'nin esas meselelerinin konuşulmasının önüne geçiyor" diye konuştu.