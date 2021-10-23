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Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

23.10.2021 19:15

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizlerle sürekli olarak mücadele eden gerek Kıbrıs'taki Rum-Yunan ikilisi, gerek Türkiye'nin farklı yerlerindeki Türkiye'mize düşmanlık yapanlarla sonuna kadar uğraşmaya devam edeceğiz, yeter ki Allah milletimize güç...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizlerle sürekli olarak mücadele eden gerek Kıbrıs'taki Rum-Yunan ikilisi, gerek Türkiye'nin farklı yerlerindeki Türkiye'mize düşmanlık yapanlarla sonuna kadar uğraşmaya devam edeceğiz, yeter ki Allah milletimize güç versin, Türkiye'miz daha güçlü olsun." dedi.

Tatar, Hatay'ın Belen ilçesindeki 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti, şehitlerin mezarlarına gül bıraktı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, her zaman milli çıkarlar ve ulusal menfaatler için birlikte hareket etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İngiliz yönetimi döneminde yine Türkiye'nin desteğiyle kahramanca direnerek varlıklarını sürdürebildiklerini belirten Tatar, çok şehit verdiklerini aktardı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve her şehit haberinde kendilerinin de yüreğindeki acıların alevlendiğini ifade eden Tatar, "Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Eminim ki bizlerin acısı da sizlerin acısıdır. Dolayısıyla bir millet evet iki devlet, Azerbaycan'ı da dikkate alırsak üç devlet. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Bizlerle sürekli olarak mücadele eden gerek Kıbrıs'taki Rum-Yunan ikilisi, gerek Türkiye'nin farklı yerlerindeki Türkiye'mize düşmanlık yapanlarla sonuna kadar uğraşmaya devam edeceğiz, yeter ki Allah milletimize güç versin, Türkiye'miz daha güçlü olsun."

"Bizi kimse Türkiye'mizden kopartamaz"

Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunun altını çizen Tatar, "Onun için tüm şehitlerimize müteşekkir iken aynı zamanda gazilerimizi de hiçbir zaman unutmayacağız çünkü onlara bizim bir vefa borcumuz var. Dolayısıyla buradaki gazilerimize de bir kez daha minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sizlere olan bu vefa duygusu ile sağlıklı bir ömür diliyorum. Gazilerimiz bizlerin baş tacıdır ama netice itibarıyla mücadelemiz hala devam etmektedir." diye konuştu.

"Bizi kimse Türkiye'mizden kopartamaz." diyen Tatar, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'yle iyi ilişkiler içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, program sonunda Tatar'a ilçedeki "Kuzey Kıbrıs Parkı" adını verdikleri parkın plaketini takdim etti.

Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve gaziler katıldı.

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 41. Fırka Belen Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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