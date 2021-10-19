Üye Girişi
Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız - Son Dakika

Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız

19.10.2021 12:06

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin. 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle 81 ilden gelen muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Soylu, muhtarlığın 200 yıllık mazisi olduğunu, bugün konuşulması gerekenin muhtarlığın geleceği olduğunu belirterek, Çünkü; birileri ısrarla geriye döndürmek istese de bugünün Türkiye'si yarınlarını konuşan Türkiye'dir. Aklı geriye takılıp kalan değil, 2023 ve sonrasını planlayan Türkiye'dir. Birileri şunu çok iyi anlamalıdır; bizim gündemimiz dün değildir. Bizim gündemimiz, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, güney sınırımızın altında olan bitenle, oralarda attığımız adımlarla ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarımızın ötesinde ortaya koyduğu vizyonla ilgilidir. Bizim gündemimiz, sadece terörle mücadele değildir; terör dönemlerinin her alandaki izlerini silmek, Doğu ve Güneydoğu'yu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın cazibe merkezi haline getirmekle ilgilidir dedi.

'ŞİMDİDEN HAZIRLANMALIYIZ'

Bakan Soylu, muhtarlık kurumunu dünün hatıraları üzerinden konuşulamayacağını belirterek, Artık 20 yıl sonrasının muhtarını, gelecek hayalimizi konuşmalıyız. Yönetimde muhtarı nerede konumlandırdığımızı tartışmalıyız. Muhtarın, dolayısıyla millet iradesinin daha fazla merkezde olduğu bir kamu düzeni fikrine, şimdiden hazırlanmalıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, esas itibarıyla bunun ilk adımıdır. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak, yarının muhtar profilini, bugünden tarif etmek durumundayız. Muhtarlık kurumu bu topraklar var olduğu sürece devam edecektir diye konuştu.

'BUNU KABUL ETMİYORUZ'

Bakan Soylu, dün akşam 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu Osman Kavala için ortak bildiri yayımladığını hatırlatarak, Malum bu aralar çok moda oldu, canı sıkılan bildiri yayınlıyor. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde ABD'si de var Almanya'sı da var. Diyorlar ki, 'Ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı derhal serbest bırak, talimatımızın dışına çıkma'. Osman Kavala için seferber olmuş batıya diyeceğim şudur 'Türk yargısı bitti' demeden bitmez, bunu da herkes böyle bilsin. ve Türkiye, o dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin ifadelerini kullandı.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Bakan Soylu, merkezi Paris'te bulunan Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün 'Avrupa Güvenlik Yıllığı 2021'i yayımladığını belirterek, Orada da bizimle bütün dertlerini, neye kızıp alındıklarını tek tek yazmışlar. Madde madde yazmışlar. Efendim neymiş; Türkiye Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamış. Bunu yapamazmışız. Başka, Türkiye Maraş'ı yeniden açmış. Bunu yapamazmışız. Başka, Türkiye Ayasofya'yı açmış. Bunu yapamazmışız. Başka, PKK'nın yönettiği belediyelere kayyum atamışız. Bunu yapamazmışız. Tırnak içinde söylüyorum, güya onlar açısından 'kusurlarımızı tek tek saymış'. Kıymetli kardeşlerim; kimin kiminle nasıl kanka olduğunu herkes iyice görsün diye bunları anlatıyorum. Dün 10 tane büyükelçi ortak bildiri yayımlamış. 10'unuz değil 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız. Dertleri, hazmedemedikleri şu; siz nasıl olur da bizim dediğimizden dışarı çıkarsınız. Siz nasıl bizim yapma dediğimizi yaparsınız. Dert budur, tezgah budur. Kimse kusura bakmasın. Biz özgür bir ülkeyiz, özgürlüğümüzü de kimseden hediye almadık dedi.

Bakan Soylu ayrıca, birçok afet olayında muhtarlar ile el ele çalıştıklarını söyleyerek, Muhtarlık müessesi şöyledir, böyledir' diyenlere şu geçtiğimiz 2,5 yıl kapak ifadesini kullandı.

Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız
Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız
Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız
Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız

Süleyman Soylu, Osman Kavala, Türkiye, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız - Son Dakika


Son Dakika

Nehirde aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu 12:59 Nehirde aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 12:38 Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez 11:31 Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak 11:17 Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı 10:59 Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
11:42 Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi         
12:26
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı         
11:03
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement