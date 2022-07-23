Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

23.07.2022 13:32
Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da iki gün önce arkadaşlarıyla gittiği yerde pompalı tüfekle atış yaparken kazara kendini vurduğu iddia edilen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren, memleketi Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da iki gün önce arkadaşlarıyla gittiği yerde pompalı tüfekle atış yaparken kazara kendini vurduğu iddia edilen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren, memleketi Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 21 Temmuz akşam saatlerinde Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren (35) arkadaşları Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çifti ile birlikte boş arazide tüfekle atış yapmaya başladı. İddiaya göre, Gölveren, tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretim görevlisi 35 yaşındaki Elif Gölveren, memleketi Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aşkale Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Aşkale Kaymakamı Murat Karalıoğlu, Aşkale İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Elif Gölveren gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

"Olayla ilgili en yakın 2 arkadaşı tutuklandı"

Olay üzerine polis ekiplerince tamamlanan araştırmalar sonucu Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çifti adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının tutuklama isteğiyle mahkemeye çıkarılan çift Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Hisarcık, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement