Son Dakika Haberleri: Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına "karşı durma" çağrısı
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Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına "karşı durma" çağrısı

51 dakika önce

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

Pompeo'dan dünyaya, Çin'in Uygur Türklerine baskısına

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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