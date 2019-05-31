Pompeo: "Güvenli bölge kurma çabaları sürüyor"
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
, Suriye
'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Almanya
'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas'la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, " Türkiye
'ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi. Pompeo geçtiğimiz gün Almanya'ya geldiğinde, Alman basını Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulması kararını desteklediğini ileri sürdü.
(İHA)
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