Son Dakika Haberleri: Pompeo'nun Bölge Ziyareti İyi Niyetli Değil"

Pompeo'nun Bölge Ziyareti İyi Niyetli Değil"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin iyi niyetli olmadığını belirtti.

Pompeo'nun Bölge Ziyareti İyi Niyetli Değil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretin iyi niyetli olmadığını belirtti.

Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Pompeo'nun bölgedeki ziyaretlerine ilişkin bir soruya, "Pompeo'nun girişimleri iyi niyetli değil. Onlar bölgede gerginlik ve kaos istiyorlar. Onlar Kudüs işgalcisi rejimi (İsrail) destekliyor, İslam ülkelerinin altını oyuyorlar. Pompeo bu gezisiyle İran'a olan düşmanlığı yaygınlaştırmaya çalışıyor." dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen özel ödeme mekanizmasıyla ilgili bir soru üzerine Kasımi, AB ülkelerinin ABD'nin baskılarına direnemediğini yineleyerek, "AB, SPV (Special Purpose Vehicle-Özel Amaçlı Araç) sistemini yürürlüğe koymakla ilgili bir alt yapıya sahip değil. ABD'nin şiddetli baskısı var. ABD, SPV'nin uygulamaya geçmemesi için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin İran'a yönelik yaptırım kararına ilişkin ise Kasımi, ülkesinin mütekabiliyet hakkının mahfuz olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinin bu girişimi yanlıştır. İran'ın mütekabiliyet hakkı mahfuzdur. Bu girişimi asla cevapsız bırakmayacağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, geçen hafta, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Behram, Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı, İran, Güncel
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