POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz - Son Dakika

POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz

12.11.2020 15:27
POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz, System.String[]

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 16- 20 Kasım'da uygulanacak ara tatilin bölgedeki otellerde hareketlilik oluşturacağını söyledi.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 16- 20 Kasım'da uygulanacak ara tatilin bölgedeki otellerde hareketlilik oluşturacağını söyledi. Atmaca, "Ara tatilin 2019 Kasım'daki kadar yoğun olmasa da mutlaka bir can suyu sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Bu yılki eğitim- öğretim döneminin ikinci ara tatili, 16- 20 Kasım'da uygulanacak. Ara tatile hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 günlük dönem oluşacak. Çocuklar ve ebeveynlerin dinlenme fırsatı bulacağı bu dönemde tatil rezervasyonlarının yapılması da gündeme geldi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen Antalya'da halen denize girilebilmesi, ara tatili fırsat bilip, güney sahillerine inmeyi planlayanlar için önemli tercih haline geldi. Pandemi önlemleri alınarak, faaliyetlerin sürdürüldüğü turizm tesislerinde ise ara tatil döneminde gelecek yerli turistler beklenmeye başlandı.

'MUTLAKA CANLILIK GETİRECEK'POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ara tatile ilişkin "Geçen yıl ara tatil çok olumlu sonuçlar vermişti. Kasım ayını gayet iyi kullanmıştık. Nisan ise pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Pandemi sürecinde okulların tatil olması açık olan tesislere mutlaka bir canlılık getirecek. Geçen yılki kadar yoğun olmasa da ara tatil mutlaka konaklama sektörüne, turizm sektörüne kasım ayında bir hareket sağlayacak. Mutlaka bir can suyu sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.'YOĞUNLUK YAŞANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'Antalya'da halen açık oteller olduğunu vurgulayan Atmaca, " Kemer, Antalya merkez, Belek, Kundu, Boğazkent'te gelecek bütün taleplere cevap verecek tesislerimiz var. Özellikle yarından itibaren önümüzdeki 10 günlük süreçte, çok yoğun olmasa da bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyoruz. Ara tatil bu dönemde tesislerin biraz daha geç kapanmasına ve biraz daha fazla istihdam sağlanmasına neden olacak" dedi.ALTİD BAŞKANI SİLİ:  BELLİ ORANDA HAREKET OLACAKTIR Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise pandemi nedeniyle ara tatil döneminde aşırı yoğunluk beklemediklerini söyledi. Sili, "Kasım ve nisan ayında planlanmış olan bu ara tatil, pandemi süreci söz konusu olmasaydı bizler açısından son derece umutluydu ve bu ara tatil yapmaları son derece olumluydu. Turizm piyasasını da hareketlendirecekti. Ancak pandemi nedeniyle alınan önlemler neticesinde nisan ayında bu iş gerçekleşmedi, genel olarak kapanmıştı zaten ama yaz döneminde ciddi bir iç turizm potansiyeli yaşadık. Kasım ayında yapılan tatil ise yine bu pandemiyle alakalı olarak en azından Alanya bölgesinde talebin çok yoğun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama yakın bölgelerden belirli oranlarda hareket olacaktır. Ankara, Konya, Adana gibi bölgelerden gelenlerle belirli bir hareketlilik olacaktır ama bu yoğun olmayacak" dedi.

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da "Turizmde yaz sezonunun kapanması ile birçok otelimiz Kemer'de kapılarını kapattı. İl merkezlerinde hareketlilik olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.


- Antalya
POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz
POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz
POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz

20 Kasım, Antalya, Turizm, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz - Son Dakika


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