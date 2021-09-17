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Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı - Son Dakika

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı

17.09.2021 07:14

Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla birlikte 2017'den bu yana yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevine tekrar atandı. Atama kararı açıklandıktan sonra Erbaş, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yeniden Atanması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN ATANDI

Atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ERBAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Atama kararından hemen sonra Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasa'mızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı. 1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.

1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998'de Doçent, Ocak 2004'de Profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Prof. Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 17.09.2017 Tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Prof. Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babası.

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı - Son Dakika


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