PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK - Son Dakika

PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK

26.05.2021 11:48

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, kaçak göçmenlerin pandemi nedeniyle erteledikleri göçleri bu yıl gerçekleştireceklerini beklediklerini söyledi.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, kaçak göçmenlerin pandemi nedeniyle erteledikleri göçleri bu yıl gerçekleştireceklerini beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Deniz, Pandeminin eskisi gibi göçmenler arasında ürkütücü bir olay olarak görülmemesi nedeniyle göçmenlerin öteledikleri göç kararlarını daha fazla geciktirmeme adına, bir şekilde göçe yönelebileceklerini düşünüyoruz dedi.

Türkiye, Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerde düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede göçmenler, kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor.

Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı yıllara göre farklılık gösterse de 2005 yılından bugüne kadar yakalanan göçmenlerin sayısı 2019 yılında zirve yaptı ve 454 bin 662 olarak en yüksek yakalama olarak kayıtlara geçti. Pandemi nedeniyle de 2020 yılında düşüş yaşandı ve 122 bin 302 kaçak göçmen yakalandı. 2021 yılının 19 Mayıs gününe kadar ise 41 bin 119 kaçak göçmen yakalandı.

'VAN KRİTİK BİR KONUMDA'

Türkiye'nin doğu sınırındaki yasa dışı geçişlerle ilgili yıllardır çalışma yapan YYÜ Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, Van'ın göçmen kaçakçılığı açısından kritik bir konumda yer aldığını belirtti. Van'ın diğer kentlere göre daha büyük bir kent olduğunu ve göçmenlerin de daha çabuk izole olabildiklerini belirten Prof. Dr. Deniz, şöyle konuştu

Van, diğer kentlere göre göçmen kaçakçılığı açısından daha çok organize olmuş, göçmen kaçakçılarının yoğun olarak bulunduğu bir yer. Coğrafi konum olarak da önemli bir yer ve İran'dan Türkiye'ye giren göçmenlerin ana toplanma yeri Van'dır. Batıda nasıl İstanbul ön plana çıkıyorsa ki İstanbul bu anlamda pek çok ülkedeki göçmenin yığıldığı kent durumundadır. İstanbul her tür etnik yapıdan göçmenlerin geldiği bir yer konumundadır. Van da özellikle Doğu Asya ülkelerinden, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika hatta Doğu Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin en çok görünür olduğu ve en çok yığıldığı kentlerin başında geliyor.

'ERTELENEN GÖÇLER BU YIL GERÇEKLEŞEBİLİR'

Prof. Dr. Orhan Deniz, pandemi nedeniyle göçmenlerin geçişlerinin kesintiye uğradığını söyledi. Fakat aradan geçen süre içinde pandeminin etkilerinin bir nebze de olsa kanıksanmış olması, eskisi gibi göçmenler arasında ürkütücü bir olay olarak görülmediğini belirten Prof. Dr. Deniz, kaçak göçmenlerinde bu nedenle öteledikleri göç kararlarını daha fazla geciktirmeyeceklerini ve göçe yöneleceklerini beklediklerini söyledi.

'BU YIL SAYI İKİ KATINA ÇIKABİLİR'

Afganistan uyruklu göçmenlerin hareketlerinde ciddi anlamda bir artışın olacağını beklediklerini belirten Prof. Dr. Deniz, Bu yıl geçen yıldaki göçün en az iki katına çıkacağı gibi bir beklenti var. Şu an bunun işaretlerini de almaya başladık. Şu önümüzdeki geçen 5 ay içerisinde ve özellikle son 2 aydır Türkiye'ye girişlerin ciddi anlamda artmış olması da bu yıl, Türkiye'ye yönelik özellikle Afganistan kökenli göçmenlerin hareketlerinde ciddi anlamda bir artışın olacağı gözüküyor. Pandemi sürecinin onlar için bir duraksama veya bekleme süreci oluşsa da hem Afganistan'daki koşulların ağırlaşmış oluşması, bu göçü ciddi anlamda artıracak gibi bir izlenim var dedi.

PANDEMİ İÇİN RİSK OLUŞTURUYORLAR

Pandemiden kaçak göçmenlerin de etkilendiğini belirten Prof. Dr. Deniz, bu kişilerin bireysel değil, kitlesel olarak hareket ettiğini söyledi. Virüs taşıyan kişinin diğer göçmenlere de bulaştırabileceğini belirten Prof. Dr. Deniz, Göçmenler hem göç yollarında barındıkları alanlarda toplu olarak kalıyorlar, toplu olarak kaldıkları için bunlardan bir tanesine bulaşmış olması aynı anda çok sayıda kişiye bulaşabileceği anlamına geliyor. Bu hem göçmenler için hem göçmenlere aracılık eden göçmen kaçakçıları ve ailelerine de bulaştırması hem de yerel halkla irtibat haline geçmeleri durumunda, Van gibi göçmenlerin geçtiği şehirlerde riski artırıyor ifadelerini kullandı.

'BU RİSK TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİ İÇİN GEÇERLİ'

Geçen yıl göçmenlerin geçişlerinde bir düşüş yaşandığını ve gelen kaçak göçmenler arasında da Covid geçirenler, tedavi olanlar, hatta hayatını kaybedenlerin bile olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, Afganistan'da çok ciddi bir aşılama yok. Dolayısıyla Türkiye'ye göçmen gönderen ülkeler içerisinde aşılamanın istenilen düzeye ulaşmamış olması bizim de nüfusumuzun ciddi bir oranda aşılanmamış olması nedeniyle bir risk bizi bekliyor. Bu risk Türkiye'nin her bölgesi için geçerli. Göçmenler sadece yerel halkla temas kurmuyor. İç bölgelere giderken yol üzerinde temas kurduğu her kesim için geçerli. Göçmenlerin büyük kısmının da bugün hedefledikleri Avrupa yerine Türkiye'de kaldıklarını da biliyoruz diye konuştu.

PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK
PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Orhan Deniz, Pandemi, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:37 Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
12:13 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı         
13:02
Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi         
12:37
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi         
11:22
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık         
10:09
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim         
09:51
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 13:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. DENİZ KAÇAK GÖÇMENLER PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİKLERİ GÖÇLERİ BU YIL GERÇEKLEŞTİRECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement