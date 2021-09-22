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PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ

22.09.2021 16:52
PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

MİMAR ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti.

MİMAR ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğan Kuban, Cumhuriyet, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. DOĞAN KUBAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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