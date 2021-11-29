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Prof. Dr. Elipek'ten "yer altı suları dikkatli kullanılmalı" uyarısı - Son Dakika

Prof. Dr. Elipek'ten "yer altı suları dikkatli kullanılmalı" uyarısı

29.11.2021 15:48

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, yer altı sularının dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, yer altı sularının dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Elipek, Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "AB Türkiye Gençlik İklim Forumu"nda dünyadaki ortalama sıcaklığın son 200 yılda 1,3 santigrat derece arttığını söyledi.

Elipek, karbon salınımının arttığını ve doğanın dengesinin bozulmaya devam ettiğini belirterek, 1,3 santigrat derecelik artışın 2033 yılında 1,5 santigrat dereceye ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

İklimin değiştiğini belirten Elipek, subtropikal alanlarda düşen yağışta yüzde 3'lük azalma olduğunu ve son 10 yılda Asya ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünya genelinde kuraklık, sıcaklık şiddetlerinde artış gözlemlendiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Elipek, Türkiye'nin kuraklıktan etkilenen ülkelerden olduğunu ve ülkede yağışların son yıllarda ciddi şekilde azaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2021 yılında yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde. Bu durum her şeyi doğrudan etkiliyor. Bunun yanında sadece yağmur yağmasını istememeliyiz. Kar yağışı da olmalı. Kar yağdığı zaman ortamda yavaş yavaş eridiği için emilip yer altı sularına karışıyor. Tabii biz yüzeysel sular kirlendiği için yer altı sularına yöneliyoruz. İçme suyunu, tarımsal sulamayı ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu yer altı sularından kullanıyoruz. Yer altı suları göller ve derelerin beslenmesi için de önemli. O yüzden yer altı sularını kullanırken dikkatli olmalıyız."

-"Dünya ısınmaya devam ediyor"

Meteoroloji mühendisi Bünyamin Sürmeli de, küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullara bağlı iklimin değiştiğini ve afet derecesinde hava olaylarının yaşandığını söyledi.

Sürmeli, küresel ısınma nedeniyle dünyadaki sıcaklıkların arttığına dikkat çekti.

İklimin son 150 yılda büyük değişiklikler yaşadığını vurgulayan Sürmeli, "Dünya 150 bin yılda yaşadığı ısınmayı son 150 yılda yaşadı. Bu bir sorun. İnsanoğlu buna adapte olamıyor." dedi.

Sürmeli, 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıkların yaklaşık 3 derece artacağını ve birçok olumsuzluğu beraberinde getireceğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin dünyayı ve insanları etkilediğini vurgulayan Sürmeli, şunları kaydetti:

"Küresel ısınmayla birlikte buzulların erimesi ve afet seviyelerinde hava olayları yaşanıyor. Kuraklık ve gıda krizi yaşanıyor. Hava kirliliği ve hastalıklar artıyor. Orman yangınları yaşanıyor ve ormanlar yok oluyor. Buzulların erimesiyle denizlerdeki tatlı ve tuzlu su dengesi bozulmaya başlıyor. Bu dengenin bozulması deniz akıntılarının yönlerinin değişmesine ve iklimin farklılaşmasına neden oluyor. Bugün Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları son 20 yılda dramatik bir şekilde yükselmiş durumda. Dramatik seviyelerde bir artış var. Buzulların erimesi tepemize dolu düşmesi demek."

Forum akademisyenlerin sunumuyla sona erdi.

Prof. Dr. Elipek'ten yer altı suları dikkatli kullanılmalı uyarısı
Prof. Dr. Elipek'ten yer altı suları dikkatli kullanılmalı uyarısı
Prof. Dr. Elipek'ten yer altı suları dikkatli kullanılmalı uyarısı
Prof. Dr. Elipek'ten yer altı suları dikkatli kullanılmalı uyarısı

Trakya Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Elipek'ten 'yer altı suları dikkatli kullanılmalı' uyarısı - Son Dakika


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