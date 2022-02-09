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Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizli'de konferans verdi - Son Dakika

Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizli'de konferans verdi

09.02.2022 22:07
Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizli'de konferans verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kültür Buluşmaları" kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Kültür Buluşmaları" kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı konferans verdi.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta Ortaylı, "Yakın Tarihimizin Gerçekleri" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Denizli'nin geçmişte ve günümüzdeki kültürünün eşsiz olduğunu anlatan Ortaylı, kentteki kazı merkezlerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kentte iki kazı merkezi olduğunu ifade eden Ortaylı, "Birisi Laodikya diğeri de Hierapolis'tir. Hierapolis Hristiyanlık açısından önemli bir merkezdir fakat bu topraklar Anadolu'nun Türkleşmesi açısından çok önemlidir. Yeri hala münakaşa edilen Dorileon Muharebesi yani Malazgirt ile Türkleşmedi Anadolu. Malazgirt savaşı yapıldı ama Sultan Abbas'ın hedefi burası değildi. O oradan aşağıya Suriye, Filistin taraflarına inecekti. Oradan da Mısır'a geçecekti. O dönemki imparatorluk anlayışı oydu." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 18. ve 19. asırda tekstilin iflas ettiği konusundaki ifadelerin yanlış olduğunu aktaran Ortaylı, şunları kaydetti:

"O yıllarda Türkiye'de tekstilin iflas ettiği yerler vardır, iflas etmediği yerler vardır. Mesela Ankara'da artık dokuma yapılmamış ve sadece ham madde satışı yapılmış. Buralar öyle değil burada sanayi devam etmiş yani küçük ve orta işletmeler devam etmiş. Bunlar önemli şeyler bir memleket niye böyle, bunları bilmek zorundayız. Burası kendine göre enteresan yerler. Aydın, Denizli yani eski Aydın vilayetinin parçalarının niçin zengin olduğu size bazı şeyler ifade eder. Buralarda bir takım yerli sanayi dalları iflas etmemiş. Aksine sanayiye hitap eden tarım gelişmiş. Denizli dediğiniz zaman bunu düşüneceksiniz."

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Nihat Zeybekci, İlber Ortaylı, Denizli, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. İlber Ortaylı Denizli'de konferans verdi - Son Dakika


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