Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Eğer Türk Vatandaşıysan Türk'sündür, Buna Sahip Çıkın"

Prof. Dr. İlber Ortaylı Burdur 'un Bucak ilçesinde 'Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma 2 (BEKAP 2) Projesi kapsamında düzenlenen şehir konferanslarına konuşmacı olarak katıldı.Bucak'ta, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (HTMYO) Konferans Salonu'nda düzenlenen şehir konferansları kapsamındaki BEKAP 2 Kültür Hareketi'nin açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin , "Proje vesilesiyle Türkiye 'nin çoğu ilinde kitap fuarı açılmazken biz Bucak'ta kitap fuarını açtık, ünlü yazarları Bucak'a getirdik" dedi. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sezgin, "Bu yıl BEKAP ile Kültür Hareketimiz devam ediyor. Özü kitap olan, yazar olan kültür hareketi olan, sinema olan projeyi başlattık. Belki Türkiye'de ilk defa köy okullarında öğrencilerimiz ile yazarlarımızı buluşturduk. Kitap adına, okumak adına ne varsa yapmaya çalıştık. 15 bin öğrencimizi sinema ile buluşturduk. Devlet tiyatrolarının sunduğu tiyatroları Bucak ile buluşturduk. Bu yılki Kültür Hareketimizde şu anda günde dört seans olmak üzere bütün öğrencilerimize vizyondaki ve vizyondan yeni inmiş sinemaları karne hediyesi olarak hediye ediyoruz. Konferanslarımıza başladık. Türkiye'nin sevilen ismi İlber Ortaylı'yı oramızda görmek bize mutluluk verici. Salonumuzun dolu olması ziyaretçilerin dışarıda kalması bir taraftan üzücü, bir taraftan da sevindiricidir. Çünkü eğer Bucak'ta yüzlerce kişi konferans için geliyor, salon doluyor ve almıyorsa, bu da okuma adına bir mutluluktur" diye konuştu.Kaymakam ve Başkanvekili Sezgin ayrıca, belediyelerin güzel ve iyi yaptığı hayırlı işin, okumak, okutmak ve kitap adına ne varsa onu yapmak olduğunu belirtti."İmparatorluktan aldığı mirası efendice götürmüştür"Sezgin'in konuşmasından sonra kürsüye gelen ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı ise Türkiye Cumhuriyeti 'nin imparatorluktan miras alındığını, bu mirası da iyi koruduğunu dile getirerek, "Birisi büyük annesinin çeyiz sandığını, babasının bıraktığı parayı berbat eder giderse buna 'eşek' denir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti yapmamıştır. İmparatorluktan aldığı mirası efendice götürmüştür. Muhafaza etmiştir, yetiştirmiştir" şeklinde konuştu."Eğer Türk vatandaşı isen Türks'ündür, buna sahip çıkın"Türklük hakkında da konuşan Ortaylı, "Türklük nedir? Kimsenin kanını kontrol edecek değiliz, soyuna sopuna, nereden geldiğine bakacak da değiliz. Çünkü, öyle olursa çok renkli bir cemiyetle karşıyız. Burası bir imparatorluktur. Hem de öyle her imparatorluğa benzemez bir imparatorluktur. Tarihte üç tane Roma vardır, birisi bildiğimiz Roma İmparatorluğu, ondan sonra Hristiyan roma vardır Bizans, fakat bir üçüncüsü Müslüman Roma'dır. Esas itibarı ile şehrin son şeklini veren Fatih Sultan Mehmet , Müslüman dünyanın lideri halife. Mühim olan Fatih Sultan Mehmet'in Türkiye İmparatorluğunu Akdeniz 'in, Karadeniz 'in Avrupa ve Asya Kıtası'nın birleştiği yerde imparatorluk olarak ilan edişidir. Şimdi adam hem İtalyanca, hem Yunanca Arapça ve Farsça'yı biliyor. Şimdi böyle bir ülkeden çıkan memlekette insanların soyunu sopunu aramanız mümkün değil. Burada insanlar Türkçe konuşurlar. Hatta değişik milletlere hükmedilmiştir, orduda Türkçe konuşulmuştur. Eğer Türk vatandaşı isen Türks'ündür, buna sahip çıkın" ifadelerini kullandı.Konferansın sonunda Kaymakam ve Başkanvekili Sezgin tarafından Ortaylı'ya mermer taşlarından yapılan resim tablosu ve Bucak salebi hediye edildi.Öte yandan, BEKAP 2 şehir konferanslarında ileriki tarihlerde ise Şermin Yaşar Aşkım Kapışmak , Doğan Cüceoğlu, Polat Doğru, Özgür Bolat ve İsmail Hakkı Aydın , Bucak halkı ile bir araya gelecek.