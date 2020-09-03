Prof. Dr. Karaca: Eğitimdeki KDV iadelerini bu ay yapacağız - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yer alan düzenlemeyle eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi. İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, velilere desteklerini sürdüreceklerine dikkat çekerek, "KDV iadelerimizi eylül ayı içinde yapacağız. Okullarımızdaki tüm sınıflar, mevcut akıllı tahtaların yanında ilave teknoloji ürünleriyle donatıldı. Eğitim-öğretime tamamen hazırız" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde başlayan telafi eğitimi ile, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine ilişkin son hazırlıkları değerlendirmek üzere İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Genel Müdürlükte yapılan buluşmaya İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile yöneticiler katıldı. Velilere kolaylık sağlamak adına her türlü desteği sunduklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Başarılı, sağlıklı ve mutlu bir üniversite yaşamı için, anaokulundan liseye kadar bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve doğayla iç içe bir eğitim anlayışı kurgulamalıyız. On binlerce öğrencimiz, 13 bin 500 çalışanımızla, velilerimize desteğimizi sürdüreceğiz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptırmış olan velilerimize, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, eğitim-öğretim hizmetlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle KDV iadelerimizi eylül ayı içinde yapacağız. Bugüne kadar ödeme yapmış tüm velilerimizi kapsayacak. Yeni kayıt yapan velilerimizin yapacağı ödemelerde ise KDV oranını, eylül ayı geçerli olmak üzere yüzde 1 oranına göre düzenledik" dedi.

EĞİTİMDE ÖNDE OLMAMIZI SAĞLAYACAK PROJELER HAZIRLIYORUZ'Doğa'm Evimde Okula Dönüş' programı ve 8'inci ile 12'nci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim dönemine eksiksiz hazır olduklarını söyleyen İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılması hususunda farklılıklar yaratacağımız bir eğitim dönemini başlattık. Öğrencilerimizin hedef ve hayallerine ulaşması için, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreçlerinin yakın takipçisi olacağız. Eğitim-öğretimde bir adım önde olmamızı sağlayacak katma değerli projelerin hazırlık sürecindeyiz. Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerle iş birlikleri içinde olarak projeler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.15 MİLYON 483 BİN DAKİKA UZAKTAN EĞİTİM'Doğa'm Evimde Okula Dönüş' programının ilk 5 gün kullanımlarına göre; Doğa öğrencilerinin e-doğa sisteminde 15 milyon 483 bin dakika uzaktan eğitim aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, "Canlı derslerde ise sadece 5 günde, 61 bin 250 saat ders işlendi. Bu da öğrencilerimizin 30 milyon dakikanın üzerinde bir süreyi öğretmenleriyle canlı derste geçirdiklerini gösteriyor" dedi.Doğa'm Evimde Okula Dönüş programının ilkleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Karaca, "Bugüne kadar, geleneksel örgün eğitim modelinin eş zamanlı olarak uzaktan eğitimle de uygulanması sağlanırken; öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sınıflarında ya da evlerinde olması fark etmeksizin ders işleyebilmesi sağlandı. Okullarımızdaki tüm sınıflar, mevcut akıllı tahtaların yanında ilave teknoloji ürünleriyle donatıldı. Eğitim-öğretime tamamen hazırız" diye konuştu."GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZE EMANET"Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Kariyer hayatı, ailede başlayıp yaşam boyu devam eden bir yolculuktur. Başarılı, sağlıklı ve mutlu bir üniversite yaşamı için, anaokulundan liseye kadar bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve doğayla iç içe bir eğitim anlayışı kurgulamalıyız. Ülkemizin geleceğini; gelişmeye ve öğrenmeye açık, ufku geniş, teknolojik gelişmeler ışığında yenilikleri takip eden gençlerimize emanet edeceğiz. Değişimin öncüsü nesiller yetiştireceğiz" diye ifade etti.AKADEMİK ALTYAPI VE TEKNİK İMKANLAR GÜÇLENDİRİLDİTüm kademelerde ve sınıflarda birer senkron uzaktan eğitim sınıfının tahsis edildiğini işaret eden Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm okullarımızın band genişlikleri, 10-25 kat arttırıldı. Tüm öğretmenlerimize, hem merkezimizden uzaktan eğitimle, hem de her kampüsümüzde bulunan Bilgi Teknolojileri yöneticilerimiz aracılığı ile uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim içerikleri gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapıldı, kitapların dijital uyumluluğu arttırıldı. Hizmet içi eğitimlerimiz hız kesmeden uygulandı. Güçlü akademik altyapımız ve teknik imkanlarımız doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe bugünden hazırlayacağız."