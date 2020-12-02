Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım - Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım

02.12.2020 19:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım, System.String[]

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun yüzde 60'ının bağışıklığının sağlanması için Türkiye nüfusunun yüzde 75-80'inin aşılanması gerektiğini söyledi. Ceyhan, "Bu da nereden bakarsanız bakın 55-60 milyon civarında kişinin aşılanması demek. İki doz olduğuna göre demek ki 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız demektir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'ye aralık-ocak-şubat ayında gelecek Çin menşeli 50 milyon doz Kovid-19 aşısı ve aralık ayında 1 milyon doz alınması planlanan, devamında 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmelerin devam ettiği Alman aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhan, şu anda Çin'in inaktif aşının Türkiye'ye geleceğinin kesin olduğunu, Pfizer'den alınacak aşının eksi 70 derecede saklanması, dağıtılması gerektiği için bunun alt yapısı hazırlanırsa gelebileceğini ifade etti. Ceyhan, "İnaktif aşının ise koruyuculuğunun yüzde kaç olduğu henüz açıklanmadı. Çinliler bu bilgiyi bu ay içinde açıklayacaklarını söylediler. Ne kadar kişinin aşılanması gerektiği biraz ona bağlı. Çünkü bir toplumda salgının sona ermesi için gerekecek aşıyla bağışıklı insan miktarı belli. Bu aşağı yukarı yüzde 60 civarında. Diyelim ki yüzde 70-80 etkili bir aşı olduğu ortaya çıktı. Sizin o zaman yüzde 60 bağışıklığı sağlamanız için aşağı yukarı Türkiye nüfusunun 75-80'ini aşılamanız lazım" dedi.

"110-120 MİLYON ARASINDA AŞI KULLANACAĞIZ DEMEKTİR"

Toplumun yüzde 20'sinin 18 yaş altında olduğunu ve bu grupta henüz aşı çalışmalarının yapılmadığını belirten Ceyhan, etik kurallar gereği yetişkinde güvenlik ve etkinlik verileri tamamen ortaya çıkıncaya kadar çocuklarda aşı çalışmasının yapılamayacağını bildirdi. Ceyhan, "Biz toplumun yüzde 80'inin üzerindeki kısmını aşılamak istiyoruz. Bu da nereden bakarsanız bakın 55- 60 milyon civarında kişinin aşılanması demek. İki doz olduğuna göre demek ki 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız demektir. Burada aşı kararsızlığı gibi bazı engellerle karşılaşacağız. Bunların da şimdiden üzerine gidip çalışmalarının yapılması lazım. Toplumun aşıya yönlendirilmesi lazım. Çünkü düşük oranlarda kalırsa aşının salgını bitirmede beklediğiniz rolü ortaya çıkmaz. Şu anda 50 milyon diye bahsettiğimiz doz 25 milyon kişinin aşılanması için. Bu da, en çok ihtiyaç duyan gruptan başlayarak bir sıralama dahilinde yapılacak" diye konuştu.

"AŞILANANLAR DAHİL HERKES KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT ETMELİ"

Aşılananlar dahil toplumun tamamının koruyucu önlemlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ceyhan, şöyle konuştu:

"Aşılananlarda dahil herkes maske takacak, mesafeye dikkat edecek ve el hijyenine dikkat edecek. Kalabalıklara girmeyeceğiz, uzak duracağız. Aşı Türkiye'ye girince herhangi bir şey hallolmuyor. Önemli olan bu belli sayıda kişinin aşılanması. Bu salgının sona ermesini çabuklaştıracak. Çünkü öbür türlü mutasyon olacak mı olmayacak mı, ne zaman olacak bunun bir garantisi yok. Olmasını bekliyoruz ümit ediyoruz ama bu olmadığı takdirde zaten tek yol var aşı ile bağışık hale gelmek. Virüs mutasyona uğrarsa 3-4 ay içerisinde salgın yatışır ama mutasyona uğramaz bu aşıyla başarılmaya çalışılırsa Türkiye'de biz vakaları sıfırlarsak bile Irak'ta ya da bir Afrika ülkesinde devam ediyorsa bizim 'kesinlikle kurtulduk' demememiz lazım. Dünyada salgının ortadan kalkması için yaklaşık o kadar miktarda aşının üretilip uygulanması için en az 2 yıl bir süre lazım."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım

Mehmet Ceyhan, Türkiye, Pfizer, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:44
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı         
17:48
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi         
17:14
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 19:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun 75-80'ini aşılamanız lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei