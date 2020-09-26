Prof. Dr. Nafiz Maden: "Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe" - Son Dakika

Prof. Dr. Nafiz Maden: "Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe"

Prof. Dr. Nafiz Maden: "Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe" Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Nafiz Maden: "Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe"

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden:

"Hem Doğu hem Batı Karadeniz'de yeni gaz keşifleri yapılabilir"

"Karadeniz ve Akdeniz sadece petrol ve doğalgaz değil farklı enerji kaynaklarına da sahip"

"Rize- Çayeli açıklarında denizden petrol sızıyor"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden, hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de yeni sahalar bulunabileceğini, buraların sadece doğalgaz ve petrol değil farklı enerji kaynaklarına da gebe olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini kaydeden Maden, "Yapılan bu keşif 320 milyar metreküp olsa dahi bir başlangıç olarak ben görüyorum. Bu Türkiye'nin dışa bağımlılığını kurtarmaz ama bir başlangıç noktasıdır, dışa bağımlılığı azaltabilir. Yeni yapacağımız keşiflerle dışa bağlılığı çok çok daha azaltabiliriz. Bunun yanında yine Karadeniz'de hem Doğu Karadeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitliyim" dedi.

Türkiye'de hidrokarbon yanında farklı enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları olduğunu vurgulayan Maden, "Bunlar için Karadeniz ve Akdeniz potansiyel rezerv olarak görülüyor. Gelecekteki enerji kaynakları açısından da bir kaynak noktası. Biz şuanda sadece petrol ve doğalgaz üzerinde yoğunlaştık ama ileride farklı enerji kaynakları açısından da Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi bunlara gebe durumundadır. Buraların üretim noktası olabilecek verimli bir saha olacağını bir yer bilimci olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tuna-1 alanında bulunan gaz bir başlangıçtır"

Türkiye'nin son dönemde sismik ve sondaj gemileriyle ilk keşiflerini yapmaya başladığını aktaran Maden, "Bunların ilk semerelerini aldık ülke olarak. İlk önemli keşfimizi yaptık. Bulunan doğalgaz belki dışarı bağımlılığımızı hemen bitirmeyecek ama bir başlangıç noktasıdır. Oradan gazı almamız belli bir süreç alacak ama dışarıya vereceğimiz döviz rezervini biz kendi imkanlarımız için kullanacağız" diye konuştu.

Tuna-1 bölgesinin yakınlarında yeni rezerv bulunabileceğine dair bir soruyu cevaplandıran Maden, "Sadece deniz araştırmaları, sondaj ve sismik araştırmalar yok. Ayrıca uzaydan da çekilen fotoğraflarla hem Karadeniz'in hem Akdeniz'in hem de Ege denizinin verileri toplanıyor farklı enerji firmaları tarafından. Gelecekte bunları ilgili daha iyi sonuç sondaj noktası önerebilecekler. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de yeni sahalar bulunacağından ümitliyim" ifadelerini kullandı.

Çayeli açıklarında petrol iddiası

Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize'nin Çayeli açıklarından denizden petrol sızıntısı olduğunu da iddia ederek "En bariz örnek vermek gerekirse Rize'nin Çayeli açıklarında denizden petrol sızıntısı oluyor. Bu petrol yer altındaki bir rezervuardan sızmaktadır. Bunun muhtemel rezervuar alanını bulup onu da çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nafiz Maden: Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe
Prof. Dr. Nafiz Maden: Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe
Prof. Dr. Nafiz Maden: Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe
Prof. Dr. Nafiz Maden: Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe

Karadeniz, Akdeniz, Enerji, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 08:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Nafiz Maden: 'Karadeniz ve Akdeniz yeni enerji kaynaklarına gebe' - Son Dakika Ekonomi

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