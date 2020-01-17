Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakli yolculuğunu anlattı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, kompozit doku nakillerinin geçmişi, bugünü ve geleceği konulu programda konuştu.

AÜ Tıp Fakültesi B Blok Mor Salonu'ndaki programa AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, başhekim yardımcıları, hastane başmüdürü Mehmet Yıldıran, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Merkezi cerrahi ve nefroloji hocaları, koordinatörler, hastane çalışanları katıldı.

DOKUZ YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN

DÖRDÜNCÜ ÇİFT KOL NAKLİ

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini de gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, Atilla Kavdır ve Mustafa Sağır 'a da çift kol nakil operasyonlarını gerçekleştirdi. Son olarak elektrik akımına kapılarak 5 yıl önce çift kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek 'e (25) başarılı bir operasyon sonunda, dördüncü çift kol naklini gerçekleştirildiğini anlattı. Organ ve kompozit doku üretilebilirliği konularına da değinen Prof. Dr. Özkan, üç boyutlu yazıcılarla, laboratuvar ortamında doku üretimi, doku nakilleri sonrasında beynin nakli nasıl algıladığı ve nasıl tepkiler verdiğini anlattı.

KOMPOZİT NAKİL 2 BİN YIL ÖNCE DÜŞÜNÜLDÜ

Kompozit nakli 2 bin yıl öncesinde bile insanların düşündüğünü, bir zencinin ayağının bir tapınak bekçisine, bir asile nakledilmeye çalışıldığını anlatan Prof. Dr. Özkan, "Bu yapılmış mı, yapılmışsa sonucu nedir? Bu soruların hiçbir önemi yok, önemli olan böyle bir şeyin o tarihlerde düşünülmüş olması. Aslında o dönemde yapılanlar kısmen bilimsel. 1964'te Ekvator'da ilk kez kol nakli yapılıyor. Nakilli hasta 15 gün yaşıyor. Tüm bunları da düşünecek olursak tarihten alacağımız çok ders var" diye konuştu.

KOMPOZİT DOKU HAYAT KURTARMAZ

Günümüzde nakillerin solid ve kompozit olarak ikiye ayrıldığını anlatan Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu: