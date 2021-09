Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlerle buluştu - Son Dakika

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'da gençlerle buluştu. Sancar, "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, ülkenize faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun yan ürünüdür" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor' adlı programda gençlerle bir araya geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nden gençlere hitap eden Prof. Dr. Sancar, öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

'ÜLKENİZE FAYDALI OLMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPIN'Prof. Dr. Sancar, Nobel ile ilgili soru üzerine "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, ülkenize faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun yan ürünüdür" dedi.Prof. Dr. Sancar, bir gencin "Uzayda karşılaşabileceğimiz virüs ya da mikrop dünyaya getirildiği zaman insanların buna vereceği tepki nasıl olur sizce?" sorusuna ise "Öyle bir şey olma ihtimali 10 üzerinden eksi 19" yanıtını verdi.Prof. Dr. Sancar, başka bir gencin "Dünyaya nam salmış Prof. Dr. Aziz Sancar, 16 yaşındaki Aziz'e ne söylemek ister?" sorusuna da "Milli takımda oynamayı bırak, çalış' derim" diye cevap verdi. 'İNSAN, HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'"Etik, bilimsel çalışmaların önünde bir engel değil mi?" sorusu üzerine Prof. Dr. Sancar, "Biyoetik önemli. 'Ben buluş yapacağım' diye hayvanlara eziyet edemezsiniz. Naziler, Hitler insanlar üzerinde deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli" dedi. Toplantının sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar'ı duygulandıran sürpriz yaşandı. Sancar'ın 24 yaşındayken doktora bursu için TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun çerçevelenmiş hali, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından kendisine hediye edildi. Programa gençler ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , tarihi buluşmaya ilişkin anları videolu mesajla Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Varank, mesajında, "Aziz Sancar hocamız, bilim ve teknoloji sevdalısı gençlerle buluştu. Teknoloji meraklılarının birbirinden ilginç sorularına samimi cevaplar verdi. Her cümlesi dinlemeye değerdi" dedi.

?