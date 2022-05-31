PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ - Son Dakika
Üye Girişi

PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

31.05.2022 16:43

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, son günlerde kent sahilinde popülasyonu artan zehirli pusula denizanalarının Marmara Denizi'ne taşınma sebebinin su sıcaklığı seviyesi olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, son günlerde kent sahilinde popülasyonu artan zehirli pusula denizanalarının Marmara Denizi'ne taşınma sebebinin su sıcaklığı seviyesi olduğunu söyledi.

Tekirdağ sahillerinde son günlerde anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanalarının popülasyonunun arttığı görüldü. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1,5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Zooloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Deniz Şirin, Tekirdağ sahillerinde görülen denizanasının pusula denizanası olduğunu söyledi. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda Marmara'da bu sınıfa giren 8 denizanası bulunduğunun bilindiğini belirten Prof. Dr. Şirin, Pusula denizanası onlardan bir tanesi. Zehirli mi Evet, zehirleri var tente küllerinde bulunan özel hücreler avlarını yakalamakta zehirlerini kullanıyor. Biz bu konuda özellikle yaz aylarında denize girildiği takdirde, karşılaşıldığında dokunmamaya, uzaklaşmaya çalışmamız gerekmekte. Eğer dokunulursa şiddetli ağrılara, bazen de şiddetli yaralara neden olduğu kayıtlara geçmiştir dedi.

Denizanalarının çoğalmasının ekolojik dengenin bozulmasına işaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şirin, Tabii alg patlamaları, müsilaj, denizanalarının çoğalması bize ekolojik bozulmayı işaret ediyor. Bir tarafta da bu var. Kıyı kesimlerini çok kullanmamız, küresel iklim değişikliği ve aşırı avlanmayı aslında burada ön plana çıkarmak lazım. Çünkü rekabette olduğu balıkların azalmasıyla denizanalarının arttığını biliyoruz. Dikkat etmemiz gerekir dedi.

MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI

Pusula denizanalarının popülasyonun artmasıyla ilgili çeşitli görüşler olduğunu belirten Prof. Dr. Şirin, Ama asıl mesele su sıcaklıkları meselesi. 4 ila 28 derece arasındaki su sıcaklıklarını tercih eden bir tür. Atlantik, Akdeniz, kuzey denizleri, Afrika'nın kıyı kesimlerini tercih eden bir tür. Dolayısıyla halihazırda Akdeniz'de yayılışı olan bir türün Ege ve Marmara'ya geçişi çok zor değil, su sıcaklıklarının artmasına paralel olarak. Bununla birlikte invazif dediğimiz bu bazı türler de bu şekilde taşınabiliyor. Ama bu konuda net bir görüş söylemek mümkün olmaz. Su sıcaklıklarına bağlı olarak, kendileri yüzerek zamanla yayılışlarını genişletebilir diye konuştu.

Prof. Dr. Deniz Şirin, bu denizanalarının 1 yıllık ömürleri olduğunu ifade ederek, Burada haziran ve ağustos onların su kenarlarına, su üst kısımlarına çıktığı dönem. Bu noktadan sonra ölecekler zaten. Kıyıya yanaşarak ölme davranışı sergiliyorlar. Dolayısıyla da zaman zaman tek tük de olsa bunları görmeye devam ederiz, haziran ve ağustos ayları içinde dedi.

PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ
PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Prof. Dr. Şirin: 'Kıyıya yakın kesimlerde görülen denizanalarına temas edilmemeli' Prof. Dr. Şirin: 'Kıyıya yakın kesimlerde görülen denizanalarına temas edilmemeli' Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın Uzmanlar 'Pusula denizanalarına' karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın, gördüğünüzde uzaklaşın
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: PROF. DR. ŞİRİN PUSULA DENİZANALARININ MARMARA'DA ARTMASININ NEDENİ SU SICAKLIĞI SEVİYESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement