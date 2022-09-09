Prof. Dr. Yaşar: Tahtalı Barajı'ndaki su oranı yüzde 20-25'e düşecek

İZMİR'in Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, olağanüstü kuraklık dönemi nedeniyle şehrin su ihtiyacının yüzde 44'ünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının yüzde 48'e düştüğünü belirtti. Aralıktaki yağışların barajları doldurmak için yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu dönemdeki yağışlarda etkili olmuyor. Aralık ayına kadar barajdaki su oranını yüzde 20 ila 25 olacağını öngörüyorum. Kuraklık da devam edeceğe benziyor" dedi.

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.