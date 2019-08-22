Son Dakika Haberleri: Protan Türk çatı ve membran üreticisi Multiplan'ı satın aldı
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Protan Türk çatı ve membran üreticisi Multiplan'ı satın aldı

2 saat önce

İnşaat membran teknolojisinde dünya lideri olan Norveçli Protan, Türkiye'nin en büyük çatı yalıtımı ve membran tedarikçisi ve pazarda köklü bir marka olan Multiplan'ı satın aldı.

Protan Türk çatı ve membran üreticisi Multiplan'ı satın aldı, System.String[]

Gebze'de faaliyet gösteren Multiplan modern fabrikası ile PVC (Poli Vinil Clorür) ve TPO (Termoplastik Poliolefin) çatı ve tünel membranı üretiyor.

Protan Grubu CEO'su Erik Øyno satın alma hakkında şunları söyledi:

"Multiplan'ın varlıklarını, üretim makinelerini ve teknik bilgisini satın alarak yeni pazarlara ve daha da büyümek için daha yüksek üretim kapasitesine erişmek amacıyla Protan Multiplan adında yeni bir şirket kurduk. Güçlü büyümenin ve çevre dostu ürünlerimize artan talebin sonucunda Multiplan'ı satın almamız doğal bir adım. Norveç'te aralıksız bir güçle üretime devam edeceğiz; büyümeye devam edebilmek ve uluslararası pazarlarda iş teslim kapasitemizi sağlamak için daha fazla üretim kapasitesine ihtiyacımız var. Türkiye'de üretim sayesinde dünya çapındaki hem halihazırda ürünlerimizi sattığımız pazarlara hem de yüksek potansiyeli bulunan yeni pazarlara yakınlık elde ediyoruz."

Bu satın alma işleminde PwC Türkiye Protan'ın finansal ve hukuki danışmanı olarak görev aldı.

Türkiye, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: Bültenler
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