PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz - Son Dakika

PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz

10.04.2021 11:14
PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz, System.String[]

POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Katar Posta İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen 'turkishsouq.com' platformu üzerinden Türk ürünlerinin dünya pazarına sunulduğunu söyledi.

POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Katar Posta İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen 'turkishsouq.com' platformu üzerinden Türk ürünlerinin dünya pazarına sunulduğunu söyledi. Gülten, "Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik" dedi.

PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Ankara'da Katar Posta İdaresi CEO'su Faleh Al Naemi ile bir araya geldi. Gülten, Türkiye'nin e-ticaret kapasitesini artırmak ve Türk ürünlerini yurt dışına açmak amacıyla PTT A.Ş. ile Katar Posta İdaresi iş birliğinde 'turkishsouq.com' platformunu hayata geçirdiklerini belirtti. Gülten "Geldiğimiz noktada Türk ürünleri, sadece Katar'da değil dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep gördü. Böylece Türk ürünlerini dünya pazarına açmaya karar verdik ve 'turkishsouq.com' ticaret sitemizi kurduk. Burada kaliteli Türk ürünlerini, yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bizim hayallerimize inanarak, destek veren Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik. Pandemiyle birlikte önem kazanan e-ticaret pazarında, Türkiye'nin hakimiyetini artırmak için teknolojik yatırımlara devam ediyoruz. PTT ailesi olarak ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'İÇ PİYASAYA DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLIYOR'Üreticinin yanı sıra satış ağının da platforma dahil olabildiğini belirten Gülten, şöyle konuştu: "Ticaretle uğraşan kişi, PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürününü, istemesi halinde yurt dışında da satışa çıkarabiliyor. Yurt dışına satışa sunulan ürün, PTTAVM çalışanları tarafından uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından 'turkishsouq.com' ve başka siteler üzerinden yurt dışı pazarına sunuluyor. Üreticilerin ve satıcıların herhangi bir başka işlem yapmasına gerek kalmıyor. PTTAVM'ye üye olan üreticiler, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde sisteme adapte olabiliyor. Satışa sunulan ürünlerin pazara entegre edilmesi, gümrük işlemleri, gönderi takibi, kargo süreci, müşteri geri dönüşleri, çağrı merkezi hizmetleri gibi tüm işlemler, bizim personelimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Üreticilerimiz, ürünlerini rahatlıkla yurt dışı pazarına açabilirler. KOBİ'lerin dış pazarlara ulaşmasını kolaylaştıran proje, ülkemizin 2023 ihracat hedefine katkı sunarken, iç piyasaya da döviz girişi sağlıyor. Söz konusu hizmetle KOBİ'lerimiz ihracat tecrübesi de kazanıyor. E-ticaret kullanıcılarından Türkiye'de olanlar, istedikleri ürünleri PTTAVM üzerinden elde edebildikleri gibi, satışa sunulan Türk ürünlerine, dünyanın herhangi bir ülkesinden 'turkishsouq.com' platformu aracılığıyla ulaşılabiliyor."'24 SAAT İÇİNDE KARGOYA TESLİM EDİLİYOR'Çin'in e-ticaret noktasında, dünya çapında geniş işlem hacmine sahip olduğunu aktaran Gülten, şunları söyledi: "Türkiye'nin ürettiği ürünler, Çin'den sonra e-ticaret'e en yatkın ürünler. Yiyecek, giyecek gibi ülkemize özgü birçok malzemede bunu görüyoruz. Dünyada Çin'den sonra büyük sanayi üretimi yapan ülkeler dışında e-ticarete uygun ürün üretme noktasında çok ilerideyiz. Bizim ürünlerimiz, geniş bir yelpazeye sahip. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyim ve elektronik gibi akla gelebilecek birçok sektörde çok yol kat ettik. Dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanan bu e-ticaret platformuyla, Türkiye'nin lojistik ağını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışına açılan e-ticaret köprüleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu köprüyü hayata geçirdiğimizde de sadece 'turkishsouq.com' değil, Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma için de gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübelerinde de büyük faydalar sağlayacağız. Platformda, Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinin yanı sıra ev dekorasyon, elektronik, kozmetik, giyim ve daha birçok kategoride e-ihracat modeline uygun ürünler yer alırken, seçili ürünler çerçevesinde siparişler 24 saat içinde kargoya teslim ediliyor. 'Turkishsouq.com' platformundan tüm para birimleri kabul edilerek, kredi ve debit kartlarla ödeme imkanı sunuluyor." 'BUNDAN ÇOK MEMNUNİYET DUYUYORUZ'Katar Posta İdaresi CEO'su Faleh Al Naemi de iki ülke arasındaki ortaklığın uzun yıllar önce başladığını dile getirerek, "Türk ve Katar posta idareleri arasında birden fazla ikili düzeyde iş birliği bulunuyor. Bugün Türk pazarının, yeni dünya ekseninde tanıtımı yapılıyor ve bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin çok kaliteli ürünleri bulunuyor. Türkiye pazarından mal almak isteyen insanların sayısı bir hayli yüksektir. Platformun kurulmasında amaç da bu insanlara bu fırsatı sunmaktır. Dünya genelinde İngiltere, İtalya, İsveç, Portekiz, Rusya, Avustralya, Kanada ve Brezilya gibi birçok ülke, Türk ürünlerine ilgi gösteriyor. Türkiye'nin geleneksel ürünlerinin yanı sıra gıda, gıda dekorasyon ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor" dedi.'TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYAYA TANITILMASI SAĞLANACAK'

PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da PTTAVM'de 25 bine yakın KOBİ'nin satış yaptığına dikkat çekerek, "Türkiye sınırları içinde 80 milyona satış yapan KOBİ'lerimiz, bu platform ile başlayan kolay ihracat sayesinde tüm dünyaya satış yapar hale geldi. Birçok ürünün yurt dışı pazarına açılmasında bu platformun kurulması ciddi bir adım oldu. Aynı zamanda bu platform, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasını da sağlayacak. Böylece hem kültürümüz hem de geleneksel ürünlerimizle dünyaya bir kapı daha açtık. PTTAVM'de satışa sunulan 28 milyon üründen 12 milyonu, yurt dışı pazarında satışa sunulmak üzere havuza alındı. Şu anda turkishsouq platformunda bunların 300 bini satışta bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayıyı artıracağız" diye konuştu.


PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz
PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz

E ticaret, Katar, Türk, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev         
11:13
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor         
10:45
Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş         
10:37
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif         
08:41
Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir         
07:37
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei