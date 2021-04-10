PTT Genel Müdürü Gülten: 'Turkishsouq.com' ile 47 ülkede e-ticaret yapıyoruz - Son Dakika

POSTA ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Katar Posta İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen 'turkishsouq.com' platformu üzerinden Türk ürünlerinin dünya pazarına sunulduğunu söyledi. Gülten, "Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik" dedi.

PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Ankara'da Katar Posta İdaresi CEO'su Faleh Al Naemi ile bir araya geldi. Gülten, Türkiye'nin e-ticaret kapasitesini artırmak ve Türk ürünlerini yurt dışına açmak amacıyla PTT A.Ş. ile Katar Posta İdaresi iş birliğinde 'turkishsouq.com' platformunu hayata geçirdiklerini belirtti. Gülten "Geldiğimiz noktada Türk ürünleri, sadece Katar'da değil dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep gördü. Böylece Türk ürünlerini dünya pazarına açmaya karar verdik ve 'turkishsouq.com' ticaret sitemizi kurduk. Burada kaliteli Türk ürünlerini, yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bizim hayallerimize inanarak, destek veren Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik. Pandemiyle birlikte önem kazanan e-ticaret pazarında, Türkiye'nin hakimiyetini artırmak için teknolojik yatırımlara devam ediyoruz. PTT ailesi olarak ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'İÇ PİYASAYA DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLIYOR'Üreticinin yanı sıra satış ağının da platforma dahil olabildiğini belirten Gülten, şöyle konuştu: "Ticaretle uğraşan kişi, PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürününü, istemesi halinde yurt dışında da satışa çıkarabiliyor. Yurt dışına satışa sunulan ürün, PTTAVM çalışanları tarafından uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından 'turkishsouq.com' ve başka siteler üzerinden yurt dışı pazarına sunuluyor. Üreticilerin ve satıcıların herhangi bir başka işlem yapmasına gerek kalmıyor. PTTAVM'ye üye olan üreticiler, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde sisteme adapte olabiliyor. Satışa sunulan ürünlerin pazara entegre edilmesi, gümrük işlemleri, gönderi takibi, kargo süreci, müşteri geri dönüşleri, çağrı merkezi hizmetleri gibi tüm işlemler, bizim personelimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Üreticilerimiz, ürünlerini rahatlıkla yurt dışı pazarına açabilirler. KOBİ'lerin dış pazarlara ulaşmasını kolaylaştıran proje, ülkemizin 2023 ihracat hedefine katkı sunarken, iç piyasaya da döviz girişi sağlıyor. Söz konusu hizmetle KOBİ'lerimiz ihracat tecrübesi de kazanıyor. E-ticaret kullanıcılarından Türkiye'de olanlar, istedikleri ürünleri PTTAVM üzerinden elde edebildikleri gibi, satışa sunulan Türk ürünlerine, dünyanın herhangi bir ülkesinden 'turkishsouq.com' platformu aracılığıyla ulaşılabiliyor."'24 SAAT İÇİNDE KARGOYA TESLİM EDİLİYOR'Çin'in e-ticaret noktasında, dünya çapında geniş işlem hacmine sahip olduğunu aktaran Gülten, şunları söyledi: "Türkiye'nin ürettiği ürünler, Çin'den sonra e-ticaret'e en yatkın ürünler. Yiyecek, giyecek gibi ülkemize özgü birçok malzemede bunu görüyoruz. Dünyada Çin'den sonra büyük sanayi üretimi yapan ülkeler dışında e-ticarete uygun ürün üretme noktasında çok ilerideyiz. Bizim ürünlerimiz, geniş bir yelpazeye sahip. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyim ve elektronik gibi akla gelebilecek birçok sektörde çok yol kat ettik. Dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanan bu e-ticaret platformuyla, Türkiye'nin lojistik ağını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışına açılan e-ticaret köprüleri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu köprüyü hayata geçirdiğimizde de sadece 'turkishsouq.com' değil, Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma için de gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübelerinde de büyük faydalar sağlayacağız. Platformda, Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinin yanı sıra ev dekorasyon, elektronik, kozmetik, giyim ve daha birçok kategoride e-ihracat modeline uygun ürünler yer alırken, seçili ürünler çerçevesinde siparişler 24 saat içinde kargoya teslim ediliyor. 'Turkishsouq.com' platformundan tüm para birimleri kabul edilerek, kredi ve debit kartlarla ödeme imkanı sunuluyor." 'BUNDAN ÇOK MEMNUNİYET DUYUYORUZ'Katar Posta İdaresi CEO'su Faleh Al Naemi de iki ülke arasındaki ortaklığın uzun yıllar önce başladığını dile getirerek, "Türk ve Katar posta idareleri arasında birden fazla ikili düzeyde iş birliği bulunuyor. Bugün Türk pazarının, yeni dünya ekseninde tanıtımı yapılıyor ve bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin çok kaliteli ürünleri bulunuyor. Türkiye pazarından mal almak isteyen insanların sayısı bir hayli yüksektir. Platformun kurulmasında amaç da bu insanlara bu fırsatı sunmaktır. Dünya genelinde İngiltere, İtalya, İsveç, Portekiz, Rusya, Avustralya, Kanada ve Brezilya gibi birçok ülke, Türk ürünlerine ilgi gösteriyor. Türkiye'nin geleneksel ürünlerinin yanı sıra gıda, gıda dekorasyon ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor" dedi.'TÜRK KÜLTÜRÜNÜN DÜNYAYA TANITILMASI SAĞLANACAK'

PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da PTTAVM'de 25 bine yakın KOBİ'nin satış yaptığına dikkat çekerek, "Türkiye sınırları içinde 80 milyona satış yapan KOBİ'lerimiz, bu platform ile başlayan kolay ihracat sayesinde tüm dünyaya satış yapar hale geldi. Birçok ürünün yurt dışı pazarına açılmasında bu platformun kurulması ciddi bir adım oldu. Aynı zamanda bu platform, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasını da sağlayacak. Böylece hem kültürümüz hem de geleneksel ürünlerimizle dünyaya bir kapı daha açtık. PTTAVM'de satışa sunulan 28 milyon üründen 12 milyonu, yurt dışı pazarında satışa sunulmak üzere havuza alındı. Şu anda turkishsouq platformunda bunların 300 bini satışta bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayıyı artıracağız" diye konuştu.