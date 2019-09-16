Son Dakika Haberleri: Pursaklar'da kadınlar kurslarla meslek edinecek
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Pursaklar'da kadınlar kurslarla meslek edinecek

15 dakika önce

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen kurslarda 24 branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek.

Pursaklar'da kadınlar kurslarla meslek edinecek, System.String[]

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince düzenlenen kurslarda 24 branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Aile Yaşam Merkezi, Hüma Sultan, Saray, Altınova ve Tevfik İleri olmak üzere Hanım Evlerinin yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nin işbirliğinde düzenlenen kurslarda 5 farklı merkezde, 24 ayrı branşta hobi ve meslek edindirme kurusu verilecek.

Bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları ile eğitim hayatlarına katkıda bulunacak kadınlar; takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip gibi el beceri kurslarıyla da hobi edinecek.

Kurslarda ayrıca fitness, aerobik, step, plates gibi kadınların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine de yardımcı olunacak. Kursları başarı ile tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalar verilecek.

Pursaklar Belediyesinin sunduğu hizmet sayesinde kadınlar, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulurken, aile ekonomisine de katkıda bulunabilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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