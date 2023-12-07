Putin'e BAE'de görkemli karşılama! Yüzünde güller açtı

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Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Putin için hazırlanan gösterişli karşılama töreni dikkat çekti.

GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE KARŞILANDI

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'deki Kasr El Vatan Sarayı'nda gerçekleştirilen Putin-Al Nahyan görüşmesi öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Putin, iki ülke yönetiminin devamlı temas halinde olduğunu belirtti. Putin, "Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağıdır. Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 67,7 arttı, bu yıl daha da artacağını düşünüyorum. Aynı durum yatırım faaliyetleri için de geçerlidir." dedi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin tarihsel nitelikte olduğunu söyleyerek "Son yıllarda ilişkiler hem ülkelerin hem de halkların çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda aktif olarak gelişmiştir." ifadesini kullandı.

PUTİN'İN UÇAĞINA 4 SAVAŞ UÇAĞI EŞLİK ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü. Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.