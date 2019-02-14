Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan ve Ruhani Görüşmesine Lukaşenko da Katılabilir

Putin, Erdoğan ve Ruhani Görüşmesine Lukaşenko da Katılabilir

2 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi'de yapacakları 3'lü görüşmeye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılabileceğini söyledi.

Putin, Erdoğan ve Ruhani Görüşmesine Lukaşenko da Katılabilir, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi'de yapacakları 3'lü görüşmeye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran Devlet Başkanlarının Soçi'de yapacakları 3'lü görüşmeye sürpriz bir konuğun katılabileceğini açıkladı. Peskov, geçtiğimiz gün Putin'le görüşmek için Soçi'ye gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da üçlü görüşmeye katılabileceğini söyledi. Peskov yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun liderlerle Suriye meselesi hakkında görüşmeyeceğinin altını çizerek, "Sadece Lukaşenko meslektaşları ile aynı şekilde iletişim kurarak, Soçi'de olma fırsatını değerlendirecek" dedi.

Peskov 3'lü zirvede, Suriye krizinde siyasi bir çözüme ulaşmak için yapılan çabaların nasıl yoğunlaştırılabileceğinin görüşüleceğini ve Suriye Anayasa Komitesi'nin en kısa zamanda kurulması için tartışılacağını söyledi. - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Soçi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, Erdoğan ve Ruhani Görüşmesine Lukaşenko da Katılabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]