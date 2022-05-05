Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için İsrail Başbakanı'ndan özür diledi - Son Dakika
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Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için İsrail Başbakanı'ndan özür diledi

05.05.2022 19:59
Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için İsrail Başbakanı'ndan özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten özür diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten özür diledi.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bennett'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin'in de "Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği" aktarıldı.

İkilinin, Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı","En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" şeklindeki ifadelerini ele aldığı paylaşıldı. Bennett'in Lavrov'un ifadeleri için "Putin'in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği" bildirildi.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail'de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi." ifadelerine yer verildi. Kremlin'in açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamalarına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.

İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

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Vladimir Putin, İsrail, Yahudi, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Lavrov'un Yahudilerle ilgili ifadeleri için İsrail Başbakanı'ndan özür diledi - Son Dakika


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