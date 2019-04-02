Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü
39 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ sorununu görüştü.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile Dağlık Karabağ
sorununu görüştü. Kremlin Sarayı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Aliyev bir telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamada, Rusya'nın, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk süreci kapsamında Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulma konusunda yardım etmeye hazır olduğu belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine ilişkin 29 Mart'ta Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da görüştüğü hatırlatılan açıklamada, "Putin, Bakü
ve Erivan
arasındaki müzakere sürecinin yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tarafların ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: AA
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