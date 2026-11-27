Pek çok yetişkinin heyecandan donup kalacağı bir anda 17 yaşındaki Hintli girişimci Raul John Aju, dünya liderlerinin arasında son derece rahat görüntüler verdi. Aju, Putin ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmek üzere davet edilen genç yapay zeka yetenekleri arasındaydı.

TOPLANTI BİTERKEN PUTİN'LE SOHBET ETTİ

Görüntüler, Putin'in genç yapay zeka yetenekleriyle yaptığı toplantının sona erdiği anlarda kaydedildi. Salondan ayrılmak üzere olan Putin'in yanına giden Aju, liderler ve korumalar arasında hiç gerilmeden Rus liderle sohbet etti.

TELEFONU ÇIKARIP SELFİE ÇEKTİ

Sohbetin ardından cep telefonunu çıkaran Aju, kamerayı kendisine çevirdi. Putin de bir elini sandalyenin üzerine koyarak genç girişimcinin arkasına geçti ve fotoğraf için poz verdi. Ortaya çıkan karede Putin gülümsüyor. Aju ise kulağında çeviri kulaklığı ve boynunda katılımcı kartıyla objektife bakıyor.

GÜLÜMSEYEREK ELİNİ SIKTI

Selfienin ardından Aju, Putin'in elini, yüzünde büyük bir gülümsemeyle sıktı. Tokalaşma sırasında Putin'in arkasında Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev ve heyet üyeleri bekliyordu.

"HAYALİMDE BİLE DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Aju, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını hala sindirmeye çalıştığını belirtti. Eğlence için video çeken küçük bir çocukken Putin ile tanışacak noktaya geldiğini anlatan Aju, hayatın kendisine hayal bile edemeyeceği fırsatlar sunduğunu ifade etti. Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği de Aju'nun Putin ile görüşmesine ait videoyu paylaştı.

"HİNDİSTAN'IN YAPAY ZEKA ÇOCUĞU"

Hindistan'da "AI Kid of India" (Hindistan'ın Yapay Zeka Çocuğu) olarak tanınan Aju, Kerala eyaletinin Koçi kentinde yaşıyor ve lise son sınıfta ticaret bölümünde okuyor. Aju, AIRealm Technologies adlı yapay zeka şirketinin kurucusu. Yaklaşık 15 kişinin çalıştığı şirket, ücretsiz yapay zeka öğrenme uygulaması ThinkCraft'ı geliştiriyor. Aju, ThinkCraft Academy aracılığıyla öğrencilere ve çalışanlara yapay zeka eğitimi de veriyor.

İlk videosunu 9 yaşında çektiğini anlatan Aju, Amazon, Adobe, Wipro ve IBM gibi şirketlerle çalıştığını belirtiyor.