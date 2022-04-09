PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
Üye Girişi

PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

09.04.2022 19:07

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Kısa süren depremde can kaybı yaşanmadı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Saat 17.02'de Pütürge ilçemiz kırsalında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da önemli bir hasar olayı bildirilmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

YORUMLAR
500
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika


Son Dakika
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:49:00. #1.11#
SON DAKİKA: PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement