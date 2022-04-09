PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Kısa süren depremde can kaybı yaşanmadı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Saat 17.02'de Pütürge ilçemiz kırsalında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da önemli bir hasar olayı bildirilmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.